Teppan EM-i eel: peame igas mängus kaklema

Eesti koondis jõudis kolmapäeval Tamperesse ning on saanud ka Nokia areenil, kus C-grupi mängud peetakse, trenni teha. Diagonaalründaja Renee Teppan tõdes, et oma kuuenda EM-finaalturniiri eel erilist pinget ei tunne. "Käidud on palju, aga hetkel turniir veel ei käi ka. Aga mis on kindlasti tore, on näha vanu kamraade erinevatest võistkondadest. Pikalt on saanud [Gheorghe] Cretuga maailma asju arutada juba," rääkis Teppan.

25-aastase Timo Lõhmuse jaoks on tänavune EM aga karjääri esimene ning kuna nurgaründaja Robert Täht peab vigastuse tõttu EM-i vahele jätma, on Lõhmuse roll selle võrra ka suurem. "Lahe on olnud, uus olukord kindlasti," sõnas Lõhmus ERR-ile. "Mõne mehe halb on teise mehe hea. Olen selleks valmis ja võtan ennast kokku, üritan teha maksimumi endast."

Möödunud hooajal Rumeenia meistriliigas mänginud Lõhmus tegi suurepärase hooaja ning ütles, et tunneb end karjääri parimas vormis. "Raske öelda, olen veel noor. Aga kindlasti olen senise karjääri kõige paremas vormis, selle pealt on hea minna," ütles ta ERR-ile.

Sidemängija Renet Vankeri sõnul on Eesti koosseisus piisavalt kvaliteeti, et Tähte asendada. "Veidi teistmoodi on, tuleb kohaneda. Eks see veidi raske ole meile, aga usun, et tuleme sellest hästi välja. Tegelikult on mei päris palju mehi, kes on end näidanud päris heast küljest. Usun, et väga hätta ei jää," ütles Vanker.

27-aastane Vanker on Eesti koondist esindanud 2018. aastast alates, EM-finaalturniiril on ta käinud kahel korral. "Enne siia tulekut väga närve ei olnud, aga kui Tampere jõudsime ja Nokia areeni nägin, siis oli küll selline tunne, et saab päris vahva olema," ütles ta.

Eesti alustab EM-i reedel Serbia vastu ning läheb pühapäeval vastamisi Taaniga. Järgmisel nädalal mängitakse Belgia, Hollandi ning võõrustaja Soomega. "Tahaks loota, et sel korral läheme mängima nii, et ei vali kedagi. Treener loomulikult otsustab, kus, millal ja mida," rääkis Teppan. "Mina mängijana näen, et meie võimalused siin turniiril on kakelda. Kaklema peab igas mängus, täpselt samamoodi Serbia vastu. Tundub suur ja vägev, aga väga oluline on anda turniirile õige foon. Ma ei näe põhjust, miks ei võiks tulla tore tulemus."

"Eeskätt tahaks head mängu näidata ja Eesti rahval tuju heaks teha. Eks me alagrupist edasipääsu ootame, see on meie miinimumeesmärk," lisas Vanker.