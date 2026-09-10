Jalgpalliliit määras distsiplinaaruurimise ajaks kolm keeldu

EJL alustas 8. septembril distsiplinaaruurimist seoses Maardu Linnameeskonna osalusel toimunud võimalike EJL-i distsiplinaarmääruse punktide 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.15 ja 4.3.16 rikkumisega.

Nimetatud punktid räägivad muu hulgas aususe põhimõtete rikkumisest, otseselt või kaudselt panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest.

EJL teeb uurimise käigus koostööd rahvusvaheliste jalgpalliorganisatsioonidega, valmisolekust koostööks andis teada ka Maardu Linnameeskond. Kogutud materjali põhjal esitas EJL prokuratuurile kuriteoteate.

EJL määras 10. septembril distsiplinaaruurimise ajaks jalgpallialal tegutsemise keelu Deniss Kovtunile, Artjom Volkovile ja Vladislav Tšurilkinile. Kovtun on Maardu Linnameeskonna peatreener ning Volkov ja Tšurilkin mängijad.

Distsiplinaar- ja eetikakomisjon vaatab sanktsiooni üle täiendava informatsiooni laekumisel ja/või antud distsiplinaaruurimise lõpetamisel. EJL saab distsiplinaaruurimise sisu kohta täiendavat infot avaldada pärast uurimise lõppu.