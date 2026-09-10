Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

65-aastane Mägi põhjustas 16. juulil alkoholijoobes autoõnnetuse. Kohe pärast seda esitas 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Mägi Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubile lahkumisavalduse ning taandus treeneritööst.

Kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles Õhtulehele, et Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust ei algatata, ent samas märkis, et kui lisainformatsioon ja sellele järgnevad arutelud toovad mingit uut infot, võidakse ka ümber otsustada.

Kallase sõnul oleksid EKJL-i jaoks keerulisemad ja kiiremat reageerimist nõudvad olukorrad need, kus treener oma eksimust eitab ega tunnista süüd ning alaliidul tuleb näiteks kehtiva lepingu korral otsustada, mida edasi teha.

"Antud juhul selleks EKJL-il vajadus puudus, kuna treener ise loobus ning tunnistas eksimust ja asjaga tegelevad edasi teised institutsioonid," sõnas Kallas.

Politsei on avarii kohta alustanud menetluse.

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