X!

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

Kergejõustik
Taivo Mägi
Taivo Mägi Autor/allikas: ERR
Kergejõustik

Eesti Kergejõustikuliit ei algata purjuspäri avarii teinud kergejõustikutreeneri Taivo Mägi asjus distsiplinaarmenetlust.

65-aastane Mägi põhjustas 16. juulil alkoholijoobes autoõnnetuse. Kohe pärast seda esitas 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Mägi Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubile lahkumisavalduse ning taandus treeneritööst.

Kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles Õhtulehele, et Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust ei algatata, ent samas märkis, et kui lisainformatsioon ja sellele järgnevad arutelud toovad mingit uut infot, võidakse ka ümber otsustada.

Kallase sõnul oleksid EKJL-i jaoks keerulisemad ja kiiremat reageerimist nõudvad olukorrad need, kus treener oma eksimust eitab ega tunnista süüd ning alaliidul tuleb näiteks kehtiva lepingu korral otsustada, mida edasi teha.

"Antud juhul selleks EKJL-il vajadus puudus, kuna treener ise loobus ning tunnistas eksimust ja asjaga tegelevad edasi teised institutsioonid," sõnas Kallas.

Politsei on avarii kohta alustanud menetluse.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

11:05

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

06.09

Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees!

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

05.09

Jamaica kuulitõukeäss kerkis kõigi aegade edetabelis neljandaks

05.09

Noah Lyles kuulutas hooaja lõppenuks

04.09

Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

03.09

Kaugushüppe olümpiavõitja pääses hirmutavast avariist suuremate traumadeta

02.09

Warholm loobus Teemantliiga finaaletapist: nad ei teinud tugevat pakkumist

02.09

Kahe silla jooks toob Pärnusse Eesti pikamaajooksu tipud

02.09

Oktoobris jõuab kinodesse dokumentaalfilm odaviskaja Magnus Kirdist

02.09

Pommiohu tõttu Narvas ära jäänud poolmaratoni EMV toimub Tartus

01.09

Eesti veteransprinterid tulid USA ja Kanada ees maailmameistriks

31.08

Roman Fosti oli Sydney maratonil kiireim eestlane

31.08

Maardu linnajooksu võitsid Karel ja Liis Grete Hussar

31.08

Bruus oli Saksamaal kümnes, Patterson alistas Magutšihhi

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

28.08

Dopingukahtluse alla sattunud Euroopa meister Ansah läheb kohtusse

28.08

Euroopa meister Almgren: 2017. aastal olin unistustest loobunud

28.08

Ultrajooks meelitab Eesti meistrivõistlustele uusi tegijaid

28.08

Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

sport.err.ee uudised

14:35

Jalgpalliliit määras distsiplinaaruurimise ajaks kolm keeldu

14:20

USA viskas veerandfinaalis Ungarist ligi kaks korda rohkem punkte

13:50

Chelsea ja Leeds lõid kahe peale üheksa väravat

13:10

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

12:40

Rahvusvaheline uisuliit lükkas Valijeva apellatsiooni tagasi

12:15

TÄNA OTSE | Austraalia ja Hispaania selgitavad välja viimase poolfinalisti

11:35

Kimi Räikköneni poeg astub isa jälgedes

11:05

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

10:45

Super Bowli kordusetenduse võitis Seahawks

10:15

Tennisekoondis peab Davise karikasarjas hakkama saama Lajali ja Glinkata

09:40

Serviti ja Viljandi olid meistriliigas võidukad

09:10

Zverev pääses suurema vaevata poolfinaali

08:45

Rooba viskas Soomes hooaja esimese värava

08:00

Meistrite liiga: tiitlikaitsja PSG lõi kuus ja Barcelona viis väravat

09.09

Suure edu maha mänginud Austraalia pääses üle noatera veerandfinaali Uuendatud

09.09

Malenaiskonna peatreener: ainult Narvast ei piisa, teised on sama olulised

09.09

Läti meeste võrkpallikoondis alustas EM-i võidukalt

09.09

ETV spordisaade, 9. september

09.09

Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

09.09

Voolaid: oleme Kalju ja Paide kandadel, aga natuke ei ole ka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo