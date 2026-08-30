X!

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

Autoralli
Sami Pajari Paraguay MM-rallil
Sami Pajari Paraguay MM-rallil Autor/allikas: SCANPIX/IPA/SIPA
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja 11. etappi Paraguays juhib otsustava päeva avakatse järel soomlane Sami Pajari (Toyota), kes edestab Hayden Paddonit (Hyundai) 21,5 sekundiga.

Paraguay ralli laupäevase võistluspäeva pärastlõunase osa käigus püsis esikolmik pikalt muutumata, kui Pajarile järgnesid Paddon ja Elfyn Evans. Pühapäevase avakatse võitis Sebastien Ogier (Toyota), Evans kaotas talle seal 12,3 sekundit ja nii kerkis kolmandaks Adrien Fourmaux (Hyundai). Prantslane näitas laupäeval suurepärast tempot, kui võitis päeva jooksul üheksast kiiruskatsest viis.

18 kiiruskatse järel juhib rallit Pajari, kes edestab Paddonit 21,5 sekundiga. Fourmaux kaotab soomlasele kolmandana 52,9 ja MM-sarja üldliider Evans 54,5 sekundit. Esineliku järel on vahed juba suured, viiendal kohal olev Oliver Solberg (Toyota) jääb Pajarist maha juba enam kui kolme minutiga.

Robert Virves (Škoda) tegi WRC2 klassis samuti hea laupäeva: pärastlõunasest viiest katsest võitis ta oma klassis kolm, sai ühe teise ning ühe kolmanda koha ehk näitas muljetavaldavat tempot. WRC2 arvestuses jätkab liidrina kohalik mees Diego Dominguez (Toyota), kes edestab Gus Greensmithi (Toyota) poole minutiga.

Pühapäevasel avakatsel sai Virves WRC2 klassis kuuenda koha, kui kaotas katsevõidu teeninud prantslasele Yohan Rosselile 6,8 sekundit. Romet Jürgenson (Ford) oli tema järel seitsmes (+7,7).

Pühapäeval sõidetakse Paraguays veel neli kiiruskatset kogupikkusega 56 kilomeetrit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

16:47

Paraguays juhib Sami Pajari

14:10

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

29.08

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

29.08

Jaspar Vaher vahetab kaardilugejat

28.08

Pajari kerkis Paraguay rallil liidriks, Jürgenson tõusis WRC2-s neljandaks

28.08

Loeb ja Neuville lükkasid uue WRC-tiimi pakkumise tagasi

28.08

Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

27.08

Paraguay ralli testikatse kiireimad ajad kuulusid Katsutale ja Jürgensonile

26.08

Hukkunud motolegendi tütar loodab USA rallil Tänakult õppida

25.08

Tiitliheitlusesse kerkinud Pajari: hiljutised tulemused meie lähenemist ei muuda

23.08

Volver võitis Paide ralli veenva eduga

22.08

Paide rallit juhib avapäeva järel tehniliste probleemide kiuste Volver

21.08

Tänak ja Järveoja osalevad USA-s toimuval rallil

20.08

Ogier' kaardilugeja avarii järel tehtud plaanist: tahtsime uuesti proovida

19.08

Paide ralli võistlejaid ootavad ees hooaja pikimad võistluskilomeetrid

sport.err.ee uudised

17:12

Sõudekuningas Zeidler sai Amsterdamis neljanda kulla

16:47

Paraguays juhib Sami Pajari

16:32

VAATA OTSE | Flora võib Paide alistamisega taas teiseks tõusta Uuendatud

16:09

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

15:53

Väikesed karikavõistlused võitis Harju JK Laagri duubel

15:23

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

14:53

Hull jätkab Inglismaal täiseduga, Tottenham tabeli põhjas

14:10

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

13:30

Messi lõi MLS-i mängus esmakordselt neli väravat

12:58

Elva sai naiste meistriliigas tiitlikaitsja Flora üle ajaloolise võidu

11:42

Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

11:34

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab tähtsas MM-valikmängus Soomet

11:06

Võimas rekordiparandus andis Nesterovile juunioride GP-l kümnenda koha

10:43

Ultrajooksu Eesti meistriteks tulid Kaur Alle ja Klarika Kuusk

09:51

Palumets lõi Slovakkias otse karistuslöögist hooaja teise värava

08:47

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

08:02

EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

loetumad

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

29.08

Heino Enden: pühapäeval meie heast mängust ei piisa

29.08

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu Uuendatud

29.08

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised Uuendatud

28.08

Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

08:47

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

29.08

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

08:02

EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

11:34

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab tähtsas MM-valikmängus Soomet

28.08

Maailma edetabelis 11. kohale tõusnud Selevko esines USA iluuisutamisõhtul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo