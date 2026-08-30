Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

Paraguay ralli laupäevase võistluspäeva pärastlõunase osa käigus püsis esikolmik pikalt muutumata, kui Pajarile järgnesid Paddon ja Elfyn Evans. Pühapäevase avakatse võitis Sebastien Ogier (Toyota), Evans kaotas talle seal 12,3 sekundit ja nii kerkis kolmandaks Adrien Fourmaux (Hyundai). Prantslane näitas laupäeval suurepärast tempot, kui võitis päeva jooksul üheksast kiiruskatsest viis.

18 kiiruskatse järel juhib rallit Pajari, kes edestab Paddonit 21,5 sekundiga. Fourmaux kaotab soomlasele kolmandana 52,9 ja MM-sarja üldliider Evans 54,5 sekundit. Esineliku järel on vahed juba suured, viiendal kohal olev Oliver Solberg (Toyota) jääb Pajarist maha juba enam kui kolme minutiga.

Robert Virves (Škoda) tegi WRC2 klassis samuti hea laupäeva: pärastlõunasest viiest katsest võitis ta oma klassis kolm, sai ühe teise ning ühe kolmanda koha ehk näitas muljetavaldavat tempot. WRC2 arvestuses jätkab liidrina kohalik mees Diego Dominguez (Toyota), kes edestab Gus Greensmithi (Toyota) poole minutiga.

Pühapäevasel avakatsel sai Virves WRC2 klassis kuuenda koha, kui kaotas katsevõidu teeninud prantslasele Yohan Rosselile 6,8 sekundit. Romet Jürgenson (Ford) oli tema järel seitsmes (+7,7).

Pühapäeval sõidetakse Paraguays veel neli kiiruskatset kogupikkusega 56 kilomeetrit.