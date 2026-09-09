Läti meeste võrkpallikoondis alustas EM-i võidukalt

Kolmapäeval tehti algust võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistlustega, avapäeval said võidu kirja Bulgaaria ja Läti.

Läti koondis läks Rumeenias Cluj Napocas võõrustajaga vastamisi ning võitis avageimi tulemusega 26:24, kuid kaotas teise 18:25. Kolmas geim kuulus aga taas lätlastele, kes vormistasid neljandas geimis 3:1 (26:24, 18:25, 25:21, 26:24) võidu.

Kristaps Smits tõi võitjatele 14 punkti (+1), kahekohalise summani jõudsid veel 12 punkti kogunud Janis Eduards Medenis (+11) ning kümne punktiga Gustavs Freimanis (+6). Rumeenia eest skooris Alexandru Rata 21 (+18) ja Cristian-Daniel Chitigoi 17 (+10) punkti.

Samuti kodupubliku ees mänginud Bulgaaria teenis aga Sofias vägeva võidu, alistades Põhja-Makedoonia esinduse 3:0 (25:17, 25:19, 25:18). Aleksandar Nikolov skooris võitjate eest 19 punkti (+12), Denislav Bardarov lisas omalt poolt 15 (+10). Põhja-Makedoona resultatiivseim oli kaheksa punkti kogunud Nikola Gjorgiev (+3).

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i reedel, kui Tamperes minnakse vastamisi võimsa Serbiaga.