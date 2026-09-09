Puerto Rico jäi MM-i kaheksandikfinaalis Hiina pikkade vastu hätta

D-grupist ameeriklannade järel teisena edasi pääsenud Hiina juhtis suurema osa avapoolajast, aga edu oli maksimaalselt kuuepunktiline. Tasavägine heitlus jätkus ka pärast poolajapausi, kuid hiinlannad tabasid 66:66 viigiseisul kaks kaugviset ning läksid poolteist minutit enne lõpusireeni kuuega juhtima.

Puerto Ricol õnnestus 25 sekundit enne mängu lõppu vahe kahele punktile lihvida, aga Hiina lõpetas mängu kindlalt ning vormistas 75:72 (24:21, 17:19, 11:13, 23:19) võidu.

Hiina keskmängija Han Xu tegi 21 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Puerto Rico oli hädas ka 223 sentimeetri pikkuse Zhang Ziyuga, kes kogus üheksa ja poole minutiga 13 punkti. Kaotajate eest viskas Prantsusmaal klubikorvpalli mängiv Trinity San Antonio, kelle arvele jäi 24 punkti, üheksa lauapalli ja seitse resultatiivset söötu.

Hiina kohtub neljapäeval veerandfinaalis Prantsusmaaga.