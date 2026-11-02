Venemaa murdmaakoondis kaasas neutraalse staatust ootava Bolšunovi

Venemaa murdmaakoondis kuulutas hiljuti välja koosseisu MK-sarja hooaja esimesteks etappideks ning nimekirja kuulub ka kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov, kes ootab siiani neutraalse sportlase staatust.

Venemaa suusaliit kuulutas oktoobri lõpus välja kaheksa sportlast, kes kuuluvad MK-sarjas koondisse. Neist kolm - Natalia Terenteva, Saveli Korosteljov ja Alina Peklestova - on saanud rahvusvaheliselt suusaliidult (FIS) neutraalse sportlase staatuse.

Üheks viiest, kes veel neutraalseks sportlaseks saada tahavad, on ka kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov, kes tahtis osaleda ka Milano Cortina taliolümpial. Venemaa uudisteagentuur RIA Novosti kirjutas nädalavahetusel, et suusataja loobus ka oma positsioonist Venemaa armee spordiklubis.

Venemaa suusajuht Jelena Välbe ütles Norra ringhäälingule, et Bolšunov ootab siiani FIS-i otsust. "Aleksandr pole saanud rahvusvaheliselt suusaliidult mingisugust kinnitust," sõnas Välbe.

FIS-i nimekiri neutraalsetest sportlastest ja taustajõududest on kasvanud 377 inimese pikkuseks, 258 neist on sportlased. Nimekirjas on kokku 321 venelast ja 56 valgevenelast.

Murdmaasuusatamise MK-sari saab alguse 27. novembril Soomes Rukal, järgmisel nädalavahetusel rändab MK-sari Trondheimi.