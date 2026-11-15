Levil valitses teist aastat järjest Brasiilia mäesuusataja

Pinheiro Braathen võitis esimese laskumise 0,65-sekundilise eduga Clement Noeli ees. Kuigi prantslane tuli teise laskumisega pisut lähemale, suutis Pinheiro Braathen teda kahe sõidu kokkuvõttes siiski edestada 0,56 sekundiga. Pinheiro Braathen oli Levil kiireim teist aastat järjest, kusjuures ka mullu pidi tema järel teise kohaga leppima Noel.

Pjedestaali madalaimale astmele astus slaalomi valitsev olümpiavõitja ja maailmameister šveitslane Loic Meillard (+0,73), kes oli esimese laskumise järel alles kaheksas. Esikuuikusse jõudsid veel rootslane Fabian Ax Swartz (+0,86), itaallane Alex Vinatzer (+0,87) ja prantslane Paco Rassat (+0,89).

Brasiilia ja Norra juurtega Pinheiro Braathen on alustanud uut hooaega kahe järjestikuse MK-etapivõiduga. Kokku on tema nimel kümme MK-etapivõitu, millest viis on sündinud slaalomis ja viis suurslaalomis.

Laupäeval Levil toimunud naiste slaalomi võitis sakslanna Emma Aicher. Järgmisel nädalavahetusel on mäesuusatajate koorekiht võistlustules Austrias Gurglis, kus samuti sõidetakse slaalomit.