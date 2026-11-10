X!

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

Suusahüpped
Ema Klinec
Ema Klinec Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Eibner
Suusahüpped

Esimese naisena suusahüpetes 200 meetri piiri ületanud sloveenlanna Ema Klinec kuulutas üllatuslikult tippsportlase karjääri lõppenuks.

28-aastane Klinec võitis seejuures alles äsja suusahüppajate suvise GP-sarja ja oli avaldanud lootust eeloleval talvel häid tulemusi teha. Siiski teavitas ta esmaspäeval pressikonverentsil hoopis karjääri lõpetamisest - otsus olevat temas küpsenud juba mõnda aega.

"Paljud ei teadnud minu otsusest, isegi mitte meeskonnas. Jätkasin ettevalmistusi Lillehammeriks [hooaja esimene MK-etapp 20.-22. novembril], kuid siis kallutasid teatud asjaolud kaalukausi teisele poole. See on küll värske otsus, kuid selle alused olid olemas juba mõnda aega," sõnas Klinec ajakirjanikele.

Klinec krooniti 2021. aastal Oberstdorfi maailmameistrivõistlustel normaalmäe maailmameistriks. 2023. aasta märtsis maandus ta aga Norra lennumäel Vikersundis 203-meetrise hüppe ehk temast sai esimene maagilise piiri ületanud naine. Austerlanna Daniela Iraschko oli jäänud 20 aastat varem varem Kulmis pidama täpselt 200 meetri peale.

Seejuures päev hiljem viis Klinec samas kohas maailmarekordi koguni 226 meetri peale. Praeguseks on maailmarekord tema kaasmaalanna Nika Prevci nimel (242,5 meetrit).

MK-sarjas jäi Klineci arvele kaks individuaalset etapivõitu: 2021. aasta novembris Nižni Tagili normaalmäel ja 2023. aasta märtsis Holmenkolleni suurel mäel.

Toimetaja: Siim Boikov

sport.err.ee värsked uudised

15:46

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

15:07

Eesti veepallurid said Tšehhis ühe võidu, Melnik oli parim väravakütt

14:02

Maailmameistriga paaris sõitnud Steinburg lõpetas Lõuna-Aafrikas viiendana

13:31

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

13:08

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

12:33

McDavidi söötude seeria katkes

11:35

KUULA | "Võimla" heidab pilgu lõppenud jalgpallihooajale

11:03

Tõstmise üliraskekaalu troonile tõusis noor iraaklane

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

09:32

Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

laskesuusatamine

04.11

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

28.10

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

23.10

Juunioride laskesuusahooaeg algab lõunanaabrite juures

19.10

Ponsiluoma näitas Müncheni suvebiatloni võistlusel taset

jäähoki

12:33

McDavidi söötude seeria katkes

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

09.11

Winnipeg Jets võitis jälle dramaatilisel moel

08.11

Oilersi supertrio tümitas NHL-i punast laternat

freestyle suusatamine

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

18.09

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

12.08

Kelly Sildaru esindab uue näoga segatiimide võistlusel Euroopa kvartetti

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

kahevõistlus

17.10

Norra koondise treener ei näe kahevõistluse tulevikku tumedates toonides

16.10

Ilves: lõpu poole tüüriva sportlasena on äge näha, et suudad veel muutuda

01.10

Otepää MK-etapp pälvis FIS-i kestlikkusauhinna

09.09

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

suusatamine

09.11

FIS lubab viiekordse olümpiamedalisti suusarajale, Bolšunov endiselt puudu

04.11

Norra meedia: FIS ei andnud Bolšunovile neutraalset staatust

02.11

Venemaa murdmaakoondis kaasas neutraalse staatust ootava Bolšunovi

24.10

Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

kiiruisutamine

06.11

Treeninguid muutnud Liiv: kui jalad on värsked, peaks minek hea olema

28.09

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

15.09

Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha

23.06

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

suusahüpped

13:31

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

27.10

Aigro tahab jõuda MK-etapil pjedestaalile, Vagul kodus kaela MM-kulda

24.10

Aigro sai suvise GP-sarja viimasel etapil viienda koha

23.10

Aigro ja Vagul pääsesid suvisel GP-etapil põhivõistlusele

iluuisutamine

08.11

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

08.11

Jaapani üksiksõitjad tegid Hiina GP-etapil puhta töö

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

01.11

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile

mäesuusatamine

03.11

Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

25.10

Laine jäi MK-hooaja avastardil teisest laskumisest kaugele

24.10

Ameeriklanna alustas MK-hooaega karjääri esimese võiduga

23.10

Tormis Laine: tahan naasta selle juurde, mis viis läbimurdeni

jääkeegel

08.11

Kaare ja Lill said Poola MK-etapil kaela pronksmedali

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

29.10

Kaare ja Lill saavutasid Šveitsi MK-etapil viienda koha

29.10

Edu maha mänginud Eesti kurlingunaiskond kaotas Šotimaale

lumelauasõit

09.11

Lumelaudur Laura Anga paneb sel hooajal rohkem rõhku treeningutele

13.09

Laura Anga võitis Lõuna-Ameerika karikasarjas kaks kulda

26.05

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo