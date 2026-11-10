Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

28-aastane Klinec võitis seejuures alles äsja suusahüppajate suvise GP-sarja ja oli avaldanud lootust eeloleval talvel häid tulemusi teha. Siiski teavitas ta esmaspäeval pressikonverentsil hoopis karjääri lõpetamisest - otsus olevat temas küpsenud juba mõnda aega.

"Paljud ei teadnud minu otsusest, isegi mitte meeskonnas. Jätkasin ettevalmistusi Lillehammeriks [hooaja esimene MK-etapp 20.-22. novembril], kuid siis kallutasid teatud asjaolud kaalukausi teisele poole. See on küll värske otsus, kuid selle alused olid olemas juba mõnda aega," sõnas Klinec ajakirjanikele.

Klinec krooniti 2021. aastal Oberstdorfi maailmameistrivõistlustel normaalmäe maailmameistriks. 2023. aasta märtsis maandus ta aga Norra lennumäel Vikersundis 203-meetrise hüppe ehk temast sai esimene maagilise piiri ületanud naine. Austerlanna Daniela Iraschko oli jäänud 20 aastat varem varem Kulmis pidama täpselt 200 meetri peale.

Seejuures päev hiljem viis Klinec samas kohas maailmarekordi koguni 226 meetri peale. Praeguseks on maailmarekord tema kaasmaalanna Nika Prevci nimel (242,5 meetrit).

MK-sarjas jäi Klineci arvele kaks individuaalset etapivõitu: 2021. aasta novembris Nižni Tagili normaalmäel ja 2023. aasta märtsis Holmenkolleni suurel mäel.