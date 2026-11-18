Eisbären pani enda paremuse maksma teisel perioodil, kus visati koguni viis väravat. KooKoo eest tegid skoori Miska Siikonen ja Ville Puhakka.

Soome kõrgliigas pidi Kristjan Kombe meeskond Kuopio KalPa tunnistama kodujääl Lukko 7:3 paremust. Kombe sai kirja ühe söödupunkti. Lukko tõusis liigatabelis liidriks, nii neil, Jyvaskylä JYP-il kui Tampere Ilvesel on 46 punkti. KalPa on 26 punktiga 14. real.