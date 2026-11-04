Norra meedia: FIS ei andnud Bolšunovile neutraalset staatust

Neutraalse staatuse saamiseks peavad Venemaa ja Valgevene sportlased tõestama, et neil puuduvad sidemed Venemaa sõjaväega ja nad ei toeta aktiivselt Vladimir Putini režiimi. Kaks nädalat tagasi teatas Venemaa koondise treener Juri Borodavko, et armee spordiklubisse CSKA kuulunud ja sõjaväes kapteni auastet omanud Bolšunov astus MK-sarja naasmise eesmärgil armeest välja.

Teisipäeval kogunes FIS-i nõukogu, ent NRK teatel ei antud Bolšunovile neutraalset staatust ja nõnda ei saa ta ka MK-sarja naasta. FIS-i allikad rääkisid Norra ringhäälingule aga, et tõenäoliselt kaebavad venelased FIS-i otsuse edasi spordiarbitraaži.

Venemaa suusaliidu president Dmitri Svištšev rääkis uudisteagentuurile TASS, et on uudiseid lugenud vaid Norra meedia vahendusel ja pole FIS-ilt midagi kuulnud. "Pole saladus, et mõned riigid on pöördes, sest meie koondis võib taas rahvusvahelistele võistlustele naasta. Näen ainult kaht põhjust, miks meid tagasi ei lubataks: poliitika ning hirm, et Skandinaavia hegemooniat häiritakse," lisas Svištšev kolmapäeval.

Paar nädalat tagasi rääkis murdmaasuusatamise suurim täht Johannes Hösflot Kläbo NRK-le, et tahaks Bolšunovi taas MK-sarjas näha. "Ma ei kanna mingit vimma. See on poliitiline vestlus, kuhu ma ei saa sekkuda. Kasutan aega, et muuta neid asju, mida saan muuta - see ei ole üks neist. Kui ta naaseb, tervitan teda. Loodan, et ta on sama heal tasemel kui vanasti ja et meil tulevad sama põnevad duellid kui enne. Ma ei saa teda juhtunu eest süüdistada," rääkis Kläbo norralaste ringhäälingule.