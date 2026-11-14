Hinnatud suusatreener: Ruka võiks kaotada MK-etapi korraldusõiguse

Itaalia murdmaasuusatamise koondise sakslasest peatreener Markus Cramer ei ole rahul, et Soome ei luba neutraalse lipu all võistlevaid Venemaa ja Valgevene sportlasi oma MK-etapile.

Algaval hooajal võõrustab Soome kaht MK-etappi: kõigepealt kohe traditsioonilist avavõistlust Rukal, mis peetakse kahe nädala pärast, ja seejärel ka veebruaris vahetult Faluni MM-i eel Lahtis. Neljapäeval teatas Soome valitsus, et Venemaa sportlased enam riiki võistlema ei pääse.

"Kui neutraalse staatusega sportlastel ei lubata riiki siseneda, peaks Ruka kaotama oma maailmakarikaetapi korraldusõiguse," ütles 63-aastane treener Soome avavõiguslikule ringhäälingule Yle. Tema sõnul võiksid võistlused küll toimuda, kuid ei tohiks anda MK-punkte.

"Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) on kehtestanud reeglid, mis lubavad Venemaa sportlastel võistelda neutraalse staatuse all. Neid reegleid tuleb järgida," jätkas ta, mööndes samas, et Soome Suusaliit ei vastuta viisapoliitika eest.

Cramer on varasemalt juhendanud ka Venemaa koondist ja suhtleb tänini mitmete endiste hoolealustega. Tulevikku ta kuigi helgetes toonides ei näe. Ta kahtleb, kas kolmekordse olümpiavõitja Aleksandr Bolšunovi põlvkond suudab kunagi oma rahvusvahelise taseme taastada. "Tean, et sportlastel on suuri probleeme motivatsiooniga," selgitab ta, viidates jätkuvale ebakindlusele nende maailmakarikasarja naasmise osas.

Teeneka juhendaja sõnul – kes oli Venemaa koondise treener kuni 2022. aasta Pekingi olümpiamängudeni – kuluks umbes viis aastat, et kasvatada peale uus põlvkond, kes suudaks konkureerida parimate norralaste ja rootslastega.