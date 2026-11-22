Kiiruisutaja Marten Liiv lõpetas Jaapanis toimunud MK-etapi soliidse sõiduga, kui saavutas 500 meetri B-grupi teises sõidus kolmanda koha. See tähendab, et eestlane kerkib järgmisel MK-etapil taas A-gruppi.

Liiv sai Obihiros toimunud MK-etapi teises 500 meetri sõidus ajaks 35,14, millega saavutas kolmanda koha. Esikoha sai hollandlane Johan Talsma (35,04) ning eestlasest kiirema aja sai kirja veel ameeriklane Cooper McLeao (35,10).

Hooaja esimeses 500 meetri sõidus ebaõnnestunud Liiv langes seejärel B-gruppi, kus on saavutanud seni kahel korral viienda koha. Kolmas koht tähendab, et järgmisel MK-etapil peaks ta tegema taas stardi tugevamas grupis. Pühapäevase ajaga oleks Liiv saanud A-grupis 17. koha ehk napilt alla langemist vältinud.

Kiireim oli taaskord ameeriklane Jordan Stolz, kes ületas joone ajaga 34,37. Laupäeval sai kahekordne olümpiavõitja ajaks 34,26.

MK-etapi 500 meetri üldarvestuses jätkab esikohal hiinlane Ziwen Lian (211 p), kellele järgnevad kaasmaalane Tingyu Gao (205 p) ja hollandlane Stefan Westenbroek (160 p). Stolz jättis hooaja esimese etapi vahele, aga võitis Obihiros mõlemad sõidud ning on 120 punktiga kümnes.

Liiv on kogunud 76 punkti ja jätkab üldarvestuses 24. kohal. 1000 meetri arvestuses on ta saanud mõlemas sõidus kümnenda koha, üldarvestuses on ta 94 punktiga üheksas.