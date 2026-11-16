Kehva: nii on ainult rõõm hooaega alustada

Laupäeval lühikesel tavadistantsil esimesena pjedestaalilt välja jäänud Kehva tegi sprindis mõlemas tiirus ühe möödalasu ja lõpetas viiendana, kaotades võidu võtnud koondisekaaslasele, lasketiirud puhaste paberitega läbinud Rene Zahknale 28,7 sekundiga.

"Võistluse ajal ka natuke piilusin seda suurt telekat ja sain aru, et Renel läheb päris hästi. Siis keset võistlust mulle öeldi, et kaotan liidrile mingid sekundid. Teadsin, et see on Rene, aga sain aru, et hooldemehed väga ei tahtnud öelda, et eestlane juhib, et võib-olla see läheb kahe kõrva vahele," arutles Kehva ERR-iga vesteldes. "Aga finiš oli väga äge. Peale enda sõitu sain Kristole ka kaasa elada, olime päris ühes sekundis see viimane ring. Väga-väga lahe! Nii on ainult rõõm hooaega alustada! Terve meeste koondisega niimoodi."

Mida Idre võistlused talle näitasid? "Sain teada, et kõik on hästi ja hooaeg võib alata," teatas Kehva.

MK-hooaeg algab juba järgmise nädala lõpus Soomes Kontiolahtis, esimesena on kavas meeste 20 km tavadistants, mis sõidetakse neljapäeva pärastlõunal. "Enne MK-d teen veel trenni, lähen Norrasse ja kuni Kontiolahtini treenin seal," rääkis Kehva. "Kontiolahtist maalitakse küll selline pime mudaaugu pilt, aga mulle on Kontiolahti täitsa sümpaatne koht, ootan juba, et sinna jälle minna."

Küsimusele, mis on tema algava hooaja eesmärk, vastas Kehva konkreetselt: "Kodusel MM-il top20!"