Eestist pärit 25-aastane Gaidajenko ja tema kanadalannast võistluspartner sõidavad Vahtralehemaa lipu all ning kogusid kahe tantsu summas 179,56 punkti.

Rütmitantsus oli nende tulemus 73,79 ja vabatantsus 105,77 punkti. Mõlemad tulemused olid paremuselt teiselt ka vastava tantsu arvestuses. Ühtlasi tähistavad kõik skoorid paari isiklikke tippmarke.

Senise rekordi 175,08 olid Fabbri ja Gaidajenko püstitanud septembris Bratislavas.

Tallinnas teenis esikoha Austraalia paar Holly Harris - Jason Chan, kes oli parim mõlemas tantsus. Kokku teeniti 185,82 punkti. Kolmandaks tuli USA paar Amy Cui - Jonathan Rogers (175,76) punkti.

Tulemuse sai kirja 14 jäätantsupaari.