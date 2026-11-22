Reedel 24. sünnipäeva tähistanud Selevko tegi lühikavas päris suure eksimuse, kui tegi neljasel hüppel ainult ühe täispöörde. Pärast teda läks jääle veel kolm tugevat konkurenti, kuid kõik ebaõnnestusid ning Selevko läks vabakavale vastu liidrina. Laupäeval tegi ta sisuliselt veatu kava ning parandas oma senist vabakava rekordit, kogudes kokkuvõttes 254,99 punkti.

Mihhail Selevkost sai sellega esimene Eesti iluuisutaja, kes GP-etapi võitnud. Lisaks kindlustas ta koha Hiinas Chongqingis toimuvale GP-finaaletapile. "See oli ebareaalne. See on šokk. Crazy!" ütles Selevko ERR-ile.

"Ausalt öeldes ei saa siiani aru, et see juhtus! Enne võistlusi arvasin, et see on ebareaalne ja pole võimalustki seda võita. Aga meeste üksiksõit on meeste üksiksõit," rääkis ta. "Olen väga uhke, et sain oma närvidega hakkama. Kindlasti oli kavades vigu ja on tööd, mis peab enne GP-finaali tegema, aga tean, et saan veel rohkem näidata."

"Seekord oli palju raskem keskenduda. Teadsin, mis olukord on, mis punkte teised said. Olin väga närvis, aga sain sellega hakkama. Raske oli, aga olen uhke ja õnnelik," lisas ta.

Selevko on oma vabakava kallal kõvasti tööd teinud ning tunneb, et punktivaru on veel sees. "Ausalt öeldes ma ei oodanud selliseid punkte. Ma ei teadnud kõike nii hästi, kui lootsin. Tunnen, et teistel võistlustel tegin natuke rohkem. Aga proovisin teha oma maksimumi kõikidel piruettidel ja sammudel. See aitab ka, et kui hüpped ei tulnud välja,siis punktid olid väga head," rääkis ta. "Trennis teen palju rohkem kui võistlustel, loodan, et saan seda finaalis näidata. Tahan lihtsalt näidata seda, mis ma tean, et saan teha."

Tal on olnud väga edukas hooaeg ning pjedestaalikohti on palju, nii GP-sarjas kui ka Challengeri sarjas on ta sel hooajal ühe etapi võitnud ja ühel teeninud kolmanda koha. "Spordis on alati see, et mingi hooaeg läheb väga hästi ja järgmine võib-olla on natuke raskem. On vaja lihtsalt teha oma tööd iga päev, see annab kindlasti enesekindlust ja aitab võistlustel teha selliseid sooritusi," rääkis Selevko. "Loodan, et saab rohkem. Vaatame, mis punktid [finaaletapil] tulevad."

GP-finaaletapp toimub 10. detsembril Hiinas Chogqingis. Lisaks Selevkole osaleb seal ka Niina Petrõkina.