Himma tuli Olose vabatehnikasõidus 20 parema sekka

Meeste konkurentsis oli parim eestlane Martin Himma, kes lõpetas 18. kohal (+59.9). Christopher Kalev sai 25. (+1:15.1) ja Henri Roos 32. koha (+1:28.3). Võidu noppis sakslane Jakob Elias Moch.

"Kolmest päevast õnnestusid asjad täna kõige paremini. Kindlasti mängis rolli ka see, et uisus mulle sobibki see rada paremini," vahendab suusaliit Himma võistlusjärgseid kommentaare. "Alustasin ehk natuke kiiresti, mistõttu teisel ringil tundsin paaris kohas, et esimesel ringil liikusin samadest tõusunukkidest paremini üles. Üldpildis aga väga suurt ärakukkumist polnud: pärast esimest ringi oli vahe 26 sekundit ja lõpuks veidi alla minuti," selgitas Himma.

"Tundub, et õige vorm hakkab tulema. Laskumistel suudan korralikult taastuda ja seejärel täiega edasi sõita. Eelmine hooaeg valmistas just see mulle raskusi," rääkis sportlane. "Nüüd saan värskuse leidmiseks veidi puhata ja mõned kiiremad trennid teha, et Rukaks veel paremini valmis olla," lõpetas ta.

Samuti 30 parima sekka jõudnud Kalev tunnistas, et eelmiste võistluspäevade väsimus andis pühapäevaks juba tunda. "Hommikul mingit erilist minekut sees ei olnud, kuid ilmselt vorm on piisavalt hea, et kannatas täitsa korraliku sõidu teha," tõdes ta.

Naiste konkurentsis oli kiireim eestlane Tuul, kes sai 31. koha (+2:36.7). Talle järgnesid 36. kohal lõpetanud Mariel Merlii Pulles (+2:59.7) ja 46. kohal lõpetanud Gerda Kivil (+4:07.4). Võidu võttis Soome suusataja Vilma Ryytty.

Tuule sõnul õnnestus pühapäevane võistlus kolmest kõige paremini. "Üldiselt jään tänase võistlusega rahule: seis ei ole veel ideaalne, aga vähemalt liigun paremuse suunas. Enne MK-sarja algust plaanin suusatades head tunnetust ja ökonoomsust koguda," lisas ta.

Olose 10 km vabatehnikadistantsi võistlusest võtsid Eesti naistest osa veel Anett Liisa Parts (55. koht), Marie Elise Aug (72. koht), Anni Lii Unn (73. koht), Eneli Mens (74. koht) ja Adeele Neitsov (80. koht). Meestest osalesid veel Robert Sarapuu (37. koht), Olle Ilmar Jaama (47. koht), Ralf Kivil (60. koht), Aaron Rehemaa (78. koht), Chris Marcus Krahv (79. koht), Juss Leiner (87. koht), Rico-Marcus Luik (90. koht), Oskar Lehto (96. koht), Jako Harlis Kala (110. koht), Karl Sebastian Dremljuga (121. koht), Kris Roland Tammeleht (128. koht), Harrys Piirmann (128. koht), Tauri Soeson (141. koht). Artur Hallik katkestas.

Murdmaasuusatamise MK-sari algab 27. novembril Soomes Rukal.