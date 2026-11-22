Petrõkinast sai laupäeval esimene Eesti iluuisutaja, kes kindlustanud koha GP-finaaletapil, kui ta 214,06 punktiga Helsingis toimunud GP-etapil teise koha sai. Vaid mõned tunnid hiljem jõudis Mihhail Selevko sama tähiseni, aga tema jõudis esimese eestlasena ka GP-etapi võiduni.

Helsingi etapp ei läinud kumbagi jaoks aga täiuslikult, mõlemad tegid lühikavas vigu, kuid suutsid vabakavas oma taset tõsta. "Tunne on väga uhke! Ma olen väga õnnelik, minu õpilased näitasid selliseid tulemusi," ütles treener Svetlana Varnavskaja ERR-ile.

Selevko tegi lühikavas ühe neljakordse hüppe asemel hoopis ühe täispöörde, aga teenis sellegipoolest 85,01 punkti. Pärast teda jääle läinud konkurendid ebaõnnestusid aga veelgi karmimalt ning Selevko läks vabakavale vastu esikohalt. Seal ta enam ei põrunud.

"Mina ütlesin kohe, et unusta see ära. Homme on uus päev, mõtle puhkuse ja trenni peale. Õhtul näitad seda, mis sa harjutasid. Ära mõtle selle peale, mis oli lühikavas," rääkis Varnavskaja. "Ütlesin talle, et poisid tegid sünnipäevakingi. Šokeeritud olin. Adam [Siao Him Fa] kukkus kõigil hüpetel, see oli õudne. Jää on libe."

"Väga emotsionaalne võistlus oli ja mina olin emotsionaalne. Lühikavas ta üht hüpet ei teinud. Ütlesin talle, et näed, mis punktid ilma salchow'ita. Ta oli natuke pettunud, aga loodame, et järgmistel võistlustel näitame lühikavas kaht neljakordset hüpet."

Petrõkinat segas lühikavas mõni päev enne võistlust saadud käevigastus, aga kahekordne Euroopa meister jättis rabeda lühikava seljataha ning jõudis vabakavas isiklikule rekordile lähedale. "Niinal on kogu aeg niimoodi. Mida hullemini läheb, seda paremini tuleb välja. Ta on võitleja, teeb seda enda jaoks, tal on oma eesmärgid," kiitis treener.

Petrõkina maandus lühikavas kahel hüppel kehvasti ning sai 69,08 punkti, jäädes oma isiklikust tippmargist enam kui kaheksa punkti kaugusele. "Lühikavas olime natuke närvilised, aga vabakavas näitas ta oma parimat sõitu. Meil on natuke varu vabakavas, lühikavas tahame oma 77 punkti tagasi saada," ütles Varnavskaja.

GP-finaaletapp toimub 10. detsembril Hiinas Chogqingis.