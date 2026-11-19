36-aastane Östberg oli tippspordist eemal olnud juba mõnda aega. Viimased stardid tegi ta hooajal 2022/2023. Seni polnud norralanna aga lõpetamisest teatanud.

"Nüüd on minu kord öelda aitäh! Tunnen uhkust ja olen ääretult õnnelik, et olen saanud elada pikka ja fantastilist tippsportlase elu – elu, millest ma isegi ei teadnud, et unistan! Eelkõige olen südamest tänulik kõigi sõprussuhete eest, mis on selle aja jooksul tekkinud," kirjutas ta oma Instagrami kontol.

"Meenutan hea tundega kõiki treeninguid, laagreid, reise ja lõbusaid hetki – kõiki võistlusi, närvipinget, tagasilööke, võite ja medaleid. Hindan kõrgelt kõike õpitut ja kõiki toredaid elamusi! See on nõudnud palju ausat ja rasket tööd, kuid edu võtmeks on olnud sellised põhiväärtused nagu järjepidevus, sihikindlus ja rõõm. Ootan avatud meele ja uudishimuga uusi väljakutseid, mis ees ootavad!"

Östberg kuulus aastaid suusamaailma tippu ja võitis 2019. aastal nii Tour de Ski kui ka MK-sarja kokkuvõttes. Lisaks on ta veel kolmel korral lõpetanud MK-sarja kokkuvõttes kolme hulgas.

Olümpiatelt ja MM-idelt on tal kokku kümme medalit, neist neli kuldset: 2014. aastal krooniti ta Sotšis olümpiavõitjaks paarissprindis ja 2018. aastal PyeongChangis teatesõidus; maailmameistriks tuli norralanna 2015. aastal paarissprindis ja 2023. aastal teatesõidus. Kümnest medalist neli on individuaalsed.

Pärast 2023. aastat vaevasid norralannat terviseprobleemid, mistõttu ta enam rajale ei tulnudki. "Suur aitäh kõigile, kes aitasid muuta need aastad nii maagiliseks!" jätkas Östberg. "Kuigi on oht, et võin kellegi kogemata mainimata jätta, võtan selle riski."

"Aitäh kõigile mu tiimikaaslastele, mänedžeridele, treeneritele, määrdemeistritele, tugipersonalile ja konkurentidele! Aitäh Gjöviki suusaklubile, Norra Suusaliidule, Olympiatoppenile ja FIS-ile. Aitäh mu koostööpartneritele, ajakirjanikele ja kõigile, kes mulle kaasa elasid!"

"Ja lõpetuseks – suur aitäh maailma parimatele sõpradele ja perekonnale! Eraldi tänu Eivindile, emale, isale ja Christofferile," jätkas Östberg. "Olen igavesti ja lõputult tänulik."