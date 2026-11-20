Liiv läbis reedel distantsi ajaga 1.08,40 ehk 29 sajandikku kiiremini kui nädal tagasi Pekingis toimunud MK-hooaja avavõistlusel, kus ta sai samuti kümnenda koha.

Kiiruisutamise valitseja Jordan Stolzi ees teenisid kaksikvõidu hiinlased: Lian Ziwen sai esikoha uut rajarekordit tähistava 1.07,48-ga, nädala eest Pekingis võidutsenud Ning Zhongyan kaotas talle 11 sajandikuga. Stolzi ajaks märgiti 1.07,89.

Laupäeval osaleb Liiv 500 meetri B-sõidus, kus tema paariliseks on poolakas Marek Kania. Sama distantsi sõidetakse ka pühapäeval.