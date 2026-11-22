Holger Aus tõi Eestile 13 punkti (+6), Uku Holm lisas kaheksa silma (-1) ja Ronald Priimägi kuus punkti (-1). Eesti meeskonna vastuvõtt oli 35%, rünnakuid lahendati 28-protsendiliselt, blokipunkte kogunes viis ja servipunkte seitse (eksiti 18 pallingul), vahendab Volley.ee.

Soome edukaimaks kerkis 14 punktiga (+10) Akseli Silpo. Soomlaste vastuvõtt oli 38%, rünnak 36%, blokist saadi kümme ja servilt üheksa punkti (11 viga).

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist valiksarja teise ringi, nende seas ka Eesti.

Eesti koondise koosseis: Uku Holm, Jaagup Vahula, Ken Robert Kerm, Dominik Jõesaar, Uku Kristen Kais, Holger Aus, Robin Aruväli, Ronald Priimägi, Richard Schüts, Oliver Fjodorov, Oskar Vares, Herman Kuusk, Fred Pärnat, Jakob Otto Jeedas.