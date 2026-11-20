Norra rahvusringhääling NRK teatas novembri alguses, et FIS ei andnud Bolšunovile neutraalse sportlase staatust. Eelmisel nädalal uuendas FIS algavaks hooajaks neutraalse staatuse saanud sportlaste nimekirja ning Bolšunov oli sealt endiselt puudu.

"Me peame seda puhtalt poliitiliseks otsuseks. See ei ole kuidagi seotud sportlasvaimu, õiguspraktika ega talupojamõistusega," kommenteeris Venemaa suusaliidu president Dmitri Svištšev siis, lisades, et FIS-i otsus kaevatakse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse.

Neljapäeval kinnitas CAS Venemaa spordikanalile Match TV, et Bolšunov esitaski 16. novembril apellatsiooni.

Aasta viimasel päeval 30-aastaseks saav Bolšunov võitis Pekingi olümpiamängudel kolm kuldmedalit, neli aastat varem PyeongChangis neli hõbedat. Murdmaasuusatamise MK-hooaeg algab Soomes Rukal järgmisel nädalavahetusel.