Zverevi jaoks algas kohtumine keeruliselt, sest juba esimeses servigeimis jõudis Alcaraz kolme murdepallini. Järgnevalt võitis hispaanlane aga neli geimi järjest. Siis murdis Zverev ühe tagasi, kaotas aga kohe järgmise pallingugeimi ja lõpuks ka avaseti.

Teises setis kaotas Zverev seisul 1:1 oma servigeimi nulliga, aga suutis siis seisul 3:4 tagasi murda ja seti kiiresse lõppmängu viia. See kulges üsna kummaliselt: Zverev jäi 0:3 taha, võitles 6:3 ette, kuid mängis maha kolm sett-palli ja lõpuks võitis Alcaraz 9:7.

Ühtlasi sai Alcaraz maksta kätte: nii 2023. kui ka 2024. aasta ATP finaalturniiril oli ta Zverevile alla jäänud. Kolm viimast omavahelist mängu on aga nüüd kuulunud hispaanlasele.

Alcarazist sai ka alles neljas mängija ajaloos, kes võitnud kõik neli suure slämmi turniiri ja aastalõputurniiri: varem on sama suutnud üksnes Andre Agassi, Roger Federer ja Novak Djokovic. Hispaanlastest on varem sel turniiril võidutsenud Manuel Orantes (1976) ja Alex Corretja (1998).