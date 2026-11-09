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Lumelaudur Laura Anga paneb sel hooajal rohkem rõhku treeningutele

Lumelauasõit
Laura Anga jõudis hooaja esimesel võistlusel pjedestaali kõrgeimale astmele
Laura Anga jõudis hooaja esimesel võistlusel pjedestaali kõrgeimale astmele Autor/allikas: Erakogu
Lumelauasõit

17-aastane lumelaudur Laura Anga seab sel hooajal võistluselt võistlusele sõitmise asemel esikohale sportliku arengu. Hooaja esimene maailmakarikaetapp ootab teda ees novembri lõpus Innsbruckis.

"Eelmisel hooajal jahtisin olümpiapiletit, mistõttu sõitsin võistluselt võistlusele ega saanud kuigi palju treenida. Sel hooajal tahan teha vastupidist ja keskenduda treeningutele," ütles Anga Eesti Suusaliidu pressiteate vahendusel.

Noorsportlasel on selja taga intensiivne suvi. "Suvel veetsin palju aega 24/7 Fitnessis. Nüüd, mil kooliaasta on alanud, algab iga päev Audentese jõusaalis," rääkis spordigümnaasiumi 11. klassi õpilane Anga. Tihedale treeningplaanile vaatamata on ta tundides kohal olnud varasemast rohkem. Seda märkas ka tema eesti keele õpetaja, kes ütles talle hiljuti: "Sa oled kummaliselt palju koolis olnud." Angale tõi see kommentaar muige suule.

Hooaja ettevalmistusperioodil käis sportlane ka kahes treeninglaagris: Austrias Saksamaa piiri lähedal asuvas Bangerparkis, kus ta treenis Saksa treeneri Patrick Cinca käe all, ning Rootsis Kläppen Arenal, kus ta sai harjutada õhkpadjale hüppamist. "Tegime pöördeid ja treenisime äratõuketehnikat. Samuti veetsime palju aega reilidel – nii sain tagasi enesekindluse trikkide jaoks, mida ma polnud ammu sooritanud," selgitas Anga.

Anga jaoks on uus hooaeg tegelikult juba alanud. Sportlase esimene võistlus oli septembris Tšiilis, kus ta osales Lõuna-Ameerika karikasarja etapil. Sealt noppis ta kaks kulda: ühe pargisõidus ja teise Big Airis. Tšiilis oli Anga lähedal ka olulisele verstapostile: ta üritas esimese Baltimaade naisena maanduda lumel backside 1080. "Kraadid olid olemas, aga ma ei maandunud päris puhtalt, kuna selle raja hüpe oli nende pöörete jaoks liiga väike," tõdes ta.

Uus võimalus triki sooritamiseks tuleb aga õige pea: "Ehk juba järgmisel nädalal, kui ilm ja hüpped lubavad." Anga suundub nädalaks World Rookie Touri laagrisse, kus noori sõitjaid juhendavad erinevate riikide treenerid. Pärast seda treenib ta mõned päevad iseseisvalt ning seejärel ootab teda ees juba hooaja esimene MK-etapp, mis toimub 26.–28. novembril Austrias Innsbruckis.

"Sel ja järgmisel hooajal pole fookuses olümpiale kvalifitseerumine, seega keskendun treenimisele ja heade tulemuste saavutamisele maailmakarikasarjas," ütles Anga. Tema esmane siht on jõuda MK-etappidel finaali ja sealt edasi vaadata.

Konkurents on Anga sõnul kasvanud, sest peale tuleb noori sõitjaid ja konkurentsis püsimiseks sooritatakse aina keerulisemaid trikke.

Hooaja tähtsündmus on aga Montafonis toimuv MM. Maailmameistrivõistlustele pääsemiseks vajalikud punktid on Angal juba olemas. "Nüüd pean keskenduma üksnes oma sooritusele," kinnitas ta.

Toimetaja: Maarja Värv

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