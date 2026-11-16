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MK-koondisest välja jäänud Kulbin: minu jaoks ka üllatav, et nii kehvasti läks

Laskesuusatamine
Jakob Kulbin
Jakob Kulbin Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Rootsis Idres peetud laskesuusatajate hooaja avavõistlus läks täielikult aia taha Jakob Kulbinil, kes jäi seetõttu ka esimesele MK-etapile minevast koondisest välja.

Laupäeval tegi Kulbin lühikesel tavadistantsil nelja tiiru peale kuus möödalasku ja sai 37. koha, olles eestlastest alles kümnes. Pühapäevases sprindis jäid Kulbinil esimeses tiirus üles kolm märki ja teises tuli veel üks eksimus, lõpuks pidi ta leppima alles 70. kohaga, olles sprindis paremuselt 16. eestlane.

"Esimesest tiirust juba sõidutunne polnud selline, nagu olen enda kohta hajrunud. Ja lamadestiirus olid ka kehvad lasud, ääre peal küll, aga see eriti palju ei loe. Pärast seda oli motivatsioon juba suhteliselt maas, kulgesin lihtsalt enda jaoks läbi," tunnistas Kulbin intervjuus ERR-ile. "Midagi head eriti palju teada ei saanud. Minu jaoks ka natuke üllatav, et nii kehvasti läks. Paar nädalat tagasi Otepääl, kui trenni tegime, ei olnud midagi nii halba, vaid pigem olin väga heas seisus. Nädal aega tagasi tegime Lillehammeris veel testid, kus tegin ka enda rekordid igas aspektis ja olin üsna ootusärevil. Aga kahjuks viimase nädalaga on nool alla läinud."

Mis võiks selle põhjus olla? "Niimoodi millegi kindla peale ei oska näidata, aga võib-olla üldine väsimus," mõtiskles ta. "Peale testi, kui siia tulime poolteist nädalat tagasi, võib-olla treenisin natuke rohkem ja polnud nii palju lumega harjunud, sellest on keha rohkem väsinud. Üldine väsimus on võib-olla liiga suur."

"Muidu on olnud elus siiani kõige parem ettevalmistus," jätkas Kulbin. "Nädal aega septembris olin haige, aga muidu mingeid tagasilööke ei olnud ja kõik, mis tahtsime, sai plaanipäraselt tehtud. Pigem siiamaani ootan väga hooaega."

Vastavalt Idre tulemustele sõidavad meestest hooaja esimesele MK-etapile Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Karl Rasmus Tiislär. "Usun, et Jakob Kulbin suudab lühikese ajaga tippvormi leida ja koondisekoha endale tagasi võidelda," ütles Eesti koondise peatreener Haavard Gutubö Bogetveit.

Mida arvab Kulbin ise? "Võtaks aja maha ja teeks natuke trenni, puhkaks ja loodaks, et keha hakkab paremini reageerima," sõnas ta.

Toimetaja: Maarja Värv

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