Suusahüpete MK-hooaja avavõistlusel Norras Lillehammeris pääsesid laupäevasel võistlusel 30 parema sekka nii Artti Aigro kui Kaimar Vagul. Aigro saavutas 20. ning esmakordselt MK-punkte teeninud Vagul 25. koha.

Mõlemad Eesti mehed hüppasid laupäevase põhivõistluse avavoorus 121,5 meetrit, Aigro seitsmendalt ning Vagul viiendalt poomilt. Aigro sai oma hüppe eest 102,4 punkti ning oli 22., Vagul 100,3 punkti ja jäi põhjanaaber Antti Aaltoga jagama 26. kohta.

Kaks Eesti suusahüppajat on MK-etapil 30 parema sekka jõudnud varem vaid korra, kui sellega said 2023. aasta alguses Nelja hüppemäe turnee raames hakkama Aigro ja Kevin Maltsev.

Karjääri jooksul esmakordselt MK-punkte teeninud Vagul sai siis 120 meetri pikkuse hüppe eest 88,3 ehk kokku 188,6 punkti, mis andis talle keerulistes tingimustes 25. koha. Aigro leidis aga veidi lisa, hüppas 128 meetrit ja sai kahe vooru eest kokku 212,6 punkti, mis andis eestlasele kokkuvõttes 20. koha.

Kindla võidu teenis austerlane Stephan Embacher, kes oli parim mõlemas hüppevoorus ja sai päeva pikimate, 141- ning 140,5-meetriste hüpete eest 278 punkti. Kohalik mees Halvor Egner Granerud kaotas talle 12,1 punktiga, neile järgnesid austerlased Raffael Zimmermann ja Daniel Tschofenig.

Lillehammeris võisteldakse ka pühapäeval, järgmisel nädalavahetusel toimub MK-etapp Soomes Rukal.