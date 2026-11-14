Venelased kinnitasid: Bolšunov sai FIS-ilt eitava vastuse

Venemaa suusaliit kinnitas Norra meediast läbi käinud uudist, et rahvusvaheline suusaliit (FIS) ei andnud kolmekordsele murdmaasuusatamise olümpiavõitjale Aleksandr Bolšunovile MK-sarjas võistlemiseks vajalikku neutraalset staatust.

Norra rahvusringhääling NRK teatas novembri alguses, et FIS ei andnud Bolšunovile neutraalse sportlase staatust. Käimasoleval nädalal uuendas FIS algavaks hooajaks neutraalse staatuse saanud sportlaste nimekirja ning Bolšunov oli sealt endiselt puudu.

Kui novembri alguses ütles Venemaa suusaliidu president Dmitri Svištšev kodumaa meediale, et on sellest lugenud vaid Norra meedia vahendusel, siis reedel kinnitas Venemaa suusaliidu peasekretär Jekaterina Galkina TASS-ile, et Bolšunov sai FIS-ilt eitava vastuse.

"Me peame seda puhtalt poliitiliseks otsuseks. See ei ole kuidagi seotud sportlasvaimu, õiguspraktika ega talupojamõistusega," kommenteeris Svištšev Telegramis avaldatud teates. Svištšev ütles veel, et nad kavatsevad asja edasi kaevata rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS). "Oleme Aleksandrile täielikult toeks," lisas ta.

Murdmaasuusatamise MK-sari saab avalöögi 27. novembril Soomes Rukal.