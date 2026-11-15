Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

Meeste sprindis suutis ainsana mõlemad tiirud vigadeta läbida Zahkna, kes edestas võiduheitluses kaks trahvi lasknud olumpiavõitjat Sebastian Samuelssoni 7,7 sekundiga. Esikuuikusse mahtus kolm eestlast, kui lisaks Zahknale oli kahe trahviga viiendal kohal Mark Markos Kehva. Talle kaotas 1,7 sekundiga tiirus korra eksinud Kristo Siimer.

"Võrreldes eilsega (laupäevaga - toim.), kui pidi hästi kontrollitult sõitma, et ei oleks sõidus ärakukkumist, siis läksin täna rajal riskima. Teadsin, et küll ma selle haamri saan, aga loodetavasti on konkurentide tulek piisavalt hilja, et mul on selleks ajaks mingigi edu saavutatud. Tuulega oli natukene loto, et mis seisus lasketiiru jõuad. Täna jõudsin hästi keerulistes oludes, aga sain kiiresti ära lasta. Teinekord võib sellise taktikaga väga metsa minna, aga täna kõik õnnestus. Konkurendid ei suutnud endast maksimumi välja pigistada. Minu sõit pidas väga hästi vastu," rääkis Zahkna ERR-ile.

"Kohe esimene ring läksin minema ja oli hea tunne, selline särts oli jalas ja mõistus oli ka selge. Tiirudes tegelikult ühe näpuka võtsin lamades viimane, aga püsti päris hea tempoga ja kokkuvõttes väga vinge võistlus," ütles Siimer.

Naiste sprindivõistluse parimaks kerkiks ka laupäeval esikoha võitnud Elvira Öberg, kes tegi ühe möödalasu. Parima eestlasena lõpetas sõidu kahe möödalasu juures 12. kohal Regina Ermits, kaotust võitjale kogunes kaks minutit ja 35 sekundit. Talle järgnes kohe kolme trahviga Tuuli Tomingas ja kahe trahviga Susan Külm.

"Eks ma peale eilset ootasin sellist revanši. Läksin suhteliselt julgelt rajale. Jälle tegi võib olla keeruliseks see, et ma pidin üksi sõitma. Ma ei osanud nagu tunnetada seda sõidukiirust. Esimese tiiruga jäin rahule. Teises tiirus oli küll tuul, aga ei midagi nii hullu. Ja kuna kolm lasku tulid õnnega maha siis muutusin liiga julgeks," muljetas Ermits.

"Tänane võistlus oli loterii lasketiiru osas. Püsti ei saanud hakkama tuulega, selles suhtes oli hea peaproov Otepää tingimusteks. Aga nagu näha siis peab tuulega veel harjutama," märkis Tomingas. "Sain teada, et maailmale kaotan kalendriga. Aga sõidutunne oli okei ja ma arvan, et olen hooajaks valmis," lisas ta.

Idre nädalavahetus oli ka katsevõistlusteks, et saada paika Eesti MK-sarja ja IBU Cupi koondised. Ermitsal oli ainsana kindel koht MK-koondises, kuna kuulus eelmise hooajal 30 parema hulka. Seega tulemuste põhjal pääsesid Kontiolahtisse Tuuli Tomingas ja Hanna-Brita Kaasik. Treenerite otsusel ka Susan Külm.

Meestest kaks päeva esikuuiku kohad teeninud Mark-Markos Kehva, pühapäeval võitnud Zahkna ja pühapäeval viies olnud Siimer teenisid kohad tulemuste põhjal. Treenerite otsusel lisati ka sprińdis 16. koha saavutanud Karl Rasmus Tiislär.

"Kõige olulisemad on meie seatud kvalifikatsioonikriteeriumid. Lisaks on treeneritel teatud otsustusvabadus, kuid lõpliku valiku tegemiseks on meil kindel matemaatiline valem. See ongi peamine asi, mille põhjal koosseis sai paika," selgitas Bogetveit. "Minu jaoks oli positiivne üllatus see, et Tiislär on teinud häid esitusi ja näidanud head kiirust. Usun, et Jakob Kulbin suudab lühikese ajaga tippvormi leida ja koondisekoha endale tagasi võidelda," lisas ta.

Laskesuusatamise MK-sari saab alguse pooleteise nädala parast Soomes Kontiolahtis.