Eesti rahvuskoondis peab tuleval nädalal MM-valiksarjas kaks kohtumist, kui esmalt võõrustatakse 27. novembril väljamüüdud Unibet Arenal alagrupi liidrit Prantsusmaad ja seejärel mängitakse 30. novembril võõrsil Espoo Metro Areenal peetavas kohtumises Soomega.

Eesti asub MM-valiksarja L-alagrupis kuuendal positsioonil, kui kaheksast mängust on võidetud kolm ja kaotatud viis. Eelpool nimetatud Prantsusmaa on kogunud seitse võitu ja ühe kaotuse ning teisel kohal olev Soome viis võitu ja kolm kaotust. Sloveenial, Rootsil ja Ungaril on kõigil võrdselt neli võitu ja neli kaotust.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis

Kristian Kullamäe | U-BT Cluj-Napoca (Rumeenia)

Kasper Suurorg | Arka Gdynia (Poola)

Siim-Markus Post | TalTech/Alexela

Robert Valge | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Rasmus Vuks | Bigbank/Kalev

Henri Drell | BC Neptunas (Leedu)

Sander Raieste | UCAM Murcia (Hispaania)

Artur Konontšuk | Rostock Seawolves (Saksamaa)

Markus Ilver | Varssavi Legia (Poola)

Karl Johan Lips | Ostrow Wielkopolski Stal (Poola)

Kaspar Treier | Madridi Movistar Estudiantes (Hispaania)

Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (Prantsusmaa)

Matthias Tass | Lublini Start (Poola)

Mihkel Kirves | BC Pärnu