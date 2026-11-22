Pärast väravateta avapoolaega jäi kodumeeskond teise poolaja alguses arvulisse vähemusse, sest Arno Verschuerenile näidati punast kaarti.

Niigi favoriidi staatuses olnud Gent aga seda ära kasutada ei suutnud ja Curacao jalgpallur Jearl Margaritha lõi 72. minutil hoopis Bevereni võiduvärava.

Paskotši alustas Genti algrivistuses ja viibis platsil pea terve mängu. Neljandal üleminutil teenis ta kollase kaardi ja kutsuti paar minutit hiljem vahetusmeestepingile.

Gent on nüüd viimasest kolmest mängust kaotanud kaks ja need on ka ainsad sel hooajal. Võidu korral Bevereni üle tõusnuks Gent vähemalt hetkeks liider Club Bruggega võrdsele pulgale, aga jätkab nüüd neljandana.

Uuel nädalal võõrustab meeskond kõigepealt neljapäeval Euroopa Konverentsiliiga raames Belgradi Crvena Zvezdat ja sõidab kolm päeva hiljem külla seni kaotuseta püsivale Royale Unionile.