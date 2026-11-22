Sundal oli esimese vooru järel kaasmaalase Halvor Egner Granerudi järel teine, aga tõusis teise vooruga võitjaks. Ta hüppas vastavalt 136 ja 138 meetrit ning teenis 304,0 punkti. Vaid 0,2 punktiga jäi teiseks austerlane Raffael Zimmermann, kes avavoorus oli viies, aga sooritas teises voorus kõige kõrgemalt hinnatud õhulennu.

Esimese vooru järel juhtinud Granerud jäi lõpuks kaasmaalase Isak Andreas Langmo järel 290,7 punktiga neljandaks. Koondisekaaslane kogus 299,2 punkti. Laupäeval hooaja avavõistluse võitnud austerlane Stephan Embacher oli seekord viies (289,4 punkti) ja esikuuiku lõpetas samuti austerlane Jan Hörl (289,0).

Eesti hüppajatest pääses 29. kohaga parimana teise vooru Aigro, kes tõusis teise vooruga kuus kohta. Esimeses voorus hüppas eestlane 124 ja teises 133,5 meetrit ning teenis kokku 257,3 punkti.

Kaimar Vagul piirdus esimeses voorus 119-meetrise ja 103,3 punkti väärt hüppega, mis tagas kõigest 47.-48. koha jagamise.

Vahetult võistlusele eelnenud kvalifikatsioonis oli Aigro aga kümnes ja Vagul 14.

Suusahüpete MK-sari jätkub uuel nädalal Rukas.