Ilves sooritas Norra meistrivõistlustel 100,5-meetrise õhulennu, mille eest sai 123,1 punkti. Sama tulemuse sai kirja 102 meetrit lennanud Einar Luraas Oftebro, kolmandana sai suusasõidus lähte Jens Luraas Oftebro (98 m; 118,5 p).

10 km distantsil läksid mõlemad Oftebrod eestlasest mööda ja Norra esikoha sai Einar, kes edestas nooremat venda 46,2 sekundiga. Ilves ületas joone kolmandana ning kaotas teise koha saanud Jensile vaid 3,1 sekundiga. Neljanda koha saavutas Andreas Skoglund (+1.31,7).

Norra meistrivõistlustel tehti hüpped ära neljapäeval ning Ilves sai pühapäevaseks kompaktvõistluseks kolmanda stardikoha (89 m; 112,8 p), kuid suusasõidus rajale ei läinud. Norra meistritiitli võitis Aleksander Skoglund, kes edestas vaid 0,1 sekundiga Jens Luraas Oftebrod. Kolmanda koha saanud Leinan Lund kaotas võitjale 2,7 sekundiga.

MK-sari saab alguse järgmisel nädalavahetusel Rukal.