Eesti parima kiiruisutaja Marten Liivi sügisele on oma jälje jätnud lähendajalihasega seotud probleem.

Kevadel uue tiimi Novusega liitunud 29-aastane Liiv avas MK-hooaja mõni päev tagasi Pekingis. Põhidistantsil ehk 1000 meetris sai ta ajaga 1.09,09 (isiklik rekord 1.06,73) kümnenda koha. Laupäeval läbis ta poole võrra lühema maa ajaga 35,31 sekundit (isiklik 34,12), mis tähendas 18. kohta ja pühapäevaks B-gruppi langemist. Viimasel päeval tuli 500 meetri distants paremini välja, aeg 35,21 sekundit andis viienda koha.

"Ma pole sel hooajal väga palju starte saanud teha, sest augusti teise poole pealt on vasaku jala reie siseküljel lihas tunda andnud," selgitas Pekingi olümpial sama pikal maal seitsmenda koha saanud Liiv Delfile.

Pühapäevasel võistlusel lõi 70–80 meetri järel reide terav valu. "Sain kuidagi lõpuni sõita, aga pärast võistlust oli väga valus," avaldas Liiv. "Õnneks sain kohe füsioterapeudi juurde aja ja saime asja kiiresti üle vaadata."

"Täna (teisipäeva – toim) pärastlõunal käisin uisutamas, kergelt sõites ei anna jalg midagi tunda, aga vaatame päev-päevalt, kuidas see on," ütles Liiv, et õnneks on seis parem, kui kardeti.

Sel nädalalõpul peetakse MK-sarja teine etapp Jaapanis Obihiros, mis paikneb Hokkaido saarel. Liiv teeb kindlasti kaasa 1000 m distantsil.

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