Kurlinguliit leidis uue tegevjuhi

Eesti Curlingu Liidu uue tegevjuhina alustab tööd Laura Rogenbaum, kellel on mitmekülgne kogemus nii Eesti kui ka rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide töös.

Rogenbaum on varem töötanud Eesti Võrkpalli Liidus projektijuhina, Eesti Paralümpiakomitee spordidirektorina, Euroopa Võrkpalliliidus (CEV) ning viimati Eesti Vehklemisliidu peasekretärina. Lisaks on ta panustanud heategevuskampaania "Anname au!" korraldamisse. Rogenbaumil on Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse magistrikraad.

Uue tegevjuhi sõnul köidab teda spordivaldkonnas eelkõige võimalus panustada organisatsioonide arengusse ning luua sportlastele, treeneritele ja teistele spordiga seotud inimestele võimalikult head tingimused oma eesmärkide saavutamiseks.

"Olen oma senise töö käigus näinud spordimaailma väga erinevatest külgedest ning iga organisatsioon on andnud väärtuslikke kogemusi. Kurlingu kogukonnaga liitumine on minu jaoks põnev võimalus rakendada seniseid teadmisi uues keskkonnas. Soovin panustada alaliidu järjepidevasse arengusse, tugevdada koostööd kogukonna sees ning aidata kaasa sellele, et kurling oleks Eestis üha nähtavam ja kättesaadavam," sõnas Rogenbaum.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liikme Fred Randveri sõnul annab uue tegevjuhi ametisse asumine alaliidule hea võimaluse senist arengut jätkata ja koostööd kogukonna sees veelgi tugevdada.

"Eesti Curlingu Liidu juhatuse liikme ja pikaajalise kurlingu eestvedajana on mul ääretult hea meel tervitada Laurat meie alaliidu tegevjuhina. Laura mitmekülgne juhtimiskogemus nii Eesti kui ka rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides ning põhjalik arusaam spordivaldkonna toimimisest annavad tugeva aluse Eesti kurlingu edasiseks arenguks. Meie ühine ülesanne juhatuse ja kogu kurlingukogukonnana on Laurat igakülgselt toetada, sest kurlingu tulevikku saame kujundada ja ala edasi viia ainult ühtse meeskonnana," sõnas Randver.

Varasem kokkupuude kurlinguga on Rogenbaumil olnud 2024. aastal ratastoolikurlingu maailmameistrivõistlustel Lõuna-Koreas, kus ta osales Eesti võistkonna abilisena. Samuti käis ta 2026. aasta Milano-Cortina taliparalümpiamängudel Eesti kurlingusportlastele kaasa elamas.

"Kuigi olen seni kurlinguga kokku puutunud peamiselt pealtvaataja ja kaasaelajana, on need kogemused andnud mulle hea ettekujutuse selle spordiala põnevusest ja tugevast kogukonnatundest. Nüüd avaneb mul võimalus õppida kurlingut tundma hoopis põhjalikumalt. Ootan väga koostööd inimestega, kes iga päev kurlingu arengusse panustavad, ning võimalust aidata kaasa selle spordiala tulevikule Eestis," lisas Rogenbaum.