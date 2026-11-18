Dallas Stars teenis jäähokiliigas NHL suurepärase võidu, kui suutis normaalaja viimastel minutitel seisu viigistada ja lisaajal võiduvärava visata.

Mullu Stanley karikafinaalis mänginud Vegas läks kodujääl Dallase vastu juhtima teise kolmandiku alguses ja lisas otsustava kolmandiku 11. minutil teise värava. Stars vähendas poole minuti pärast küll vahet, aga võõrustaja jõudis 13. minutil uuesti tabamuseni ja läks juhtima 3:1.

Paistis, et Vegas purjetab järjekordse võidu suunas, aga Wyatt Johnston tõi Starsi vähem kui poolteist minutit enne lõpusireeni taas tabamuse kaugusele. Viis sekundit enne mängu lõppu viskas soomlane Mikko Rantanen kangelasliku viigivärava ja viis mängu lisaajale, kus kaasmaalane Miro Heiskanen neljandal minutil võiduvärava viskas.

Lisaks soomlastele said Dallase eest värava kirja rootslane Nils Lundkvist ja kanadalane Wyatt Johnston. Vegase eest viskas rootslane William Karlsson kaks väravat, tabamuse sai kirja veel kanadalane Brett Howden.

Vegas on 23 mänguga kogunud 13 võitu (kaks lisaajal) ning jätkab 30 punktiga läänekonverentsi kolmandal real, 21 mänguga samuti 13 võitu (viis lisaajal) saanud Dallas on 28 punktiga neljas. Tabeli tipus on 37 punkti teeninud Edmonton Oilers, kellest punkti kaugusele jääb Minnesota Wild (36 p)

Idas jätkab esikohal valitsev meister Carolina Hurricanes (34 p), kellele järgnevad New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning ja Ottawa Senators, kes on kõik 30 punkti kogunud.

Tulemused

Winnipeg - Ottawa 1:2

Philadelphia - Buffalo 4:3

NY Islanders - Columbus 5:1

Florida - Edmonton 2:5

Boston - LA Kings 0:3

Tampa Bay - Washington 5:2

Chicago - Toronto 6:3

St. Louis - Anaheim 8:6

Minnesota - Nashville 7:3

San Jose - Calgary 2:5