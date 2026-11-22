Enne pühapäevast võistlust oma karjääris kuus MK-etapivõitu teeninud Haugan oli esimesel läbimisel kiireim, aga edestas koondisekaaslast Atle Lie McGrathi vaid 0,01 sekundiga. McGrathil oli hea võimalus teise läbimisega võit röövida, aga eelmise aasta EM-il hõbeda võitnud norralane kukkus ja langes konkurentsist.

Haugan tegi sellegipoolest soliidse läbimise ja jäi teise läbimise lõikes seitsmendaks, vormistades koondajaga 1.42,55 etapivõidu.

Teise koha sai teisel läbimisel parimat minekut näidanud norralane Eirik Hystad Solberg (+0,60), esikolmikusse mahtus veel šveitslane Tanguy Nef (+0,88). Neljandaks jäi belglane Armand Marchant (+1,00). Hooaja esimesel kahel etapil pjedestaalile astunud Loic Meillard ebaõnnestus ja pidi leppima 20. kohaga (+2,29), MK-sarja üldliider Lucas Pinheiro Braathen katkestas avalaskumisel.

Pinheiro Braathen jätkab üldarvestuses 200 punktiga esikohal, Meillard on 151 punktiga teine ja Haugan on 113 punktiga kolmas. Esikolmikule järgnevad Solberg (112 p) ja Clement Noel (104 p).

Mäesuusatamise MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel etapiga USA-s, mehed sõidavad Copper Mountainil ja naised Killingtonis.