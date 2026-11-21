20-aastase Colturi ema on Salt Lake Citys olümpiavõitjaks kroonitud endine mäesuusataja Daniela Ceccarelli ning isa Alessandro Colturi. Ta sündis Torinos, aga kuna tema ema sai 2022. aastal Albaania naiste mäesuusakoondise tehniliseks direktoriks, hakkas ka Colturi 15-aastaselt Albaaniat esindama.

Laupäeval sai Colturi kahe laskumise kokkuvõttes kirja aja 1.45,47, millega edestas rootslannasid Sara Hectorit 0,27 ja Anna Swenn Larssonit 0,30 sekundiga. Vähem kui sekundiga kaotasid Colturile veel AJ Hurt (+0,39) ning viiendat kohta jagama jäänud Hanna Aronsson Elfman ja Camille Rast (+0,93).

"Olen üliõnnelik," kinnitas Colturi pärast debüütvõitu. "Mäesuusatamine on Albaanias tänu minule saanud järjest populaarsemaks: see on hullumeelne. Järjest rohkem inimesi vaatab minu sõite ja kuna see ei ole nende kultuuri traditsiooniline osa, tähendab see minu jaoks palju," lisas ta.

Hooaja kahel esimesel etapil Söldenis ja Levis teiseks tulnud Colturi kerkis ühtlasi MK-sarja üldliidriks, olles kogunud 260 punkti. Teisel kohal on laupäeval kaheksanda kohaga leppinud Emma Aicher 192 punktiga. Mehed sõidavad Gurglis slaalomit pühapäeval.