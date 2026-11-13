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Kultuuriministeerium FIS-ile: Venemaa sportlased ei saa Eestis võistelda

Suusatamine
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Suusatamine

Kultuuriministeerium kinnitas rahvusvahelisele suusaliidule saadetud kirjas, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei pääse Eestisse võistlema.

Septembri alguses leevendas rahvusvaheline suusaliit FIS agressorriikide sportlastele kehtestatud piiranguid. Kui varasemalt pidid Venemaa ja Valgevene sportlased läbima märksa põhjalikuma taustakontrolli, siis nüüdsest piisab ainult neutraalsuse kinnitamisest. Lisaks võeti maha piirang võimuorganite ehk näiteks Moskva CSKA ja Dünamoga seotud sportlastele osas.

Käesoleva nädala alguses uuendas rahvusvaheline suusaliit FIS algavaks hooajaks neutraalse staatuse saanud sportlaste nimekirja, näiteks lubati starti olümpiamängudelt viis medalit võitnud murdmaasuusataja Deniss Spitsov, ent Venemaa kuulsaim suusataja Aleksandr Bolšunov FIS-ilt neutraalset staatust ei saanud.

Algaval talihooajal Eesti murdmaasuusatamise MK-etappi ei korralda, küll võõrustab Otepää 18-24. jaanuarini Põhja suusaalade juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlusi, veebruaris toimuvad Tehvandil ka laskesuusatamise maailmameistrivõistlused.

"Eesti mõistis Venemaa agressioonisõja Ukraina vastu koheselt hukka ning alates sõja algusest on Eesti valitsus, kultuuriministeerium ja Eesti olümpiakomitee olnud ühel meelel, et Venemaa ja Valgevene sportlased ja võistkonnad ei tohiks rahvusvahelistel spordivõistlustel osaleda, kuni sõda Ukrainas on lõppenud," kirjutas kultuuriministeerium rahvusvahelisele suusaliidule saadetud teates.

"Eesti valitsus on seisukohal, et võistlused, kus osalevad Venemaa ja Valgevene sportlased, ei saa Eestis toimuda. Et Eesti on Ukraina abistamisel ja toetamisel olnud esirinnas, läheks Venemaa ja Valgevene sportlastel siin võistelda lubamine selle seisukohaga vastuollu ning annaks Venemaale ja Valgevenele võimaluse rahvusvahelist meediakajastust kasutada propaganda eesmärgil."

"2022. aasta 10. märtsil lõpetas Eesti valitsus Venemaa ja Valgevene kodanikele turismiviisade väljastamise. Alates 2022. aasta 18. augustist ei ole Eesti riigilt turistiviisa saanud Venemaa kodanikel, kaasa arvatud neil, kes on selle saanud spordivõistlustel või kultuuriüritustel osalemiseks, riiki siseneda lubatud. Kultuuriministeerium kutsub kõiki ürituste korraldajaid üles näitama täielikku toetust Ukrainale ning mõistma Venemaa agressioonisõda hukka," lisas ministeerium.

Suusaalade MM toimub Rootsis Falunis järgmise aasta 24. veebruarist kuni 7. märtsini, Rootsi suusaliit on andnud teada, et üritab koostöös riigi spordiliikumise katusorganisatsiooni Riksidrottsförbundetiga peatada Venemaa suusatajate seal osalemise.

Toimetaja: Anders Nõmm

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