16-aastane Robin-Christopher Raimo on praegu Eesti meestest FIS-i edetabelis kõige kõrgema reitinguga lumelaua pargisõidus, Big Airis ja street-style'i distsipliinides. Sellest sügisest treenib nooruk Vuokatti-Ruka spordiakadeemias freestyle-lumelaua treeninggrupis kohalike tipptreenerite käe all. Viimasel nädalal on ta sealses mäepargis oskustele ekstra lihvi andnud.

"Soome sattusin ma nii, et ma hakkasin siin laagrites käima, mulle väga meeldis siin, hakkasin veel rohkem käima ja sain siin palju sõpru. Mõtlesin ka, et siin on hea treenida, siis ma saan samal ajal õppida, ja kuna mul sõbrad ka siin, siis tahaksin ka siia kooli tulla," rääkis Raimo.

Lisaks treenib 16-aastast lumelaudurit ka Hollandi treener Jacco Bos, kes koostab treening- ja võistlusplaanid, juhendab Raimot võistlustel ning viib läbi treeninglaagreid. Treeneri sõnul on noorukile oluline heades oludes treenida, tippu jõudmiseks vajalik iseloom on tal aga juba olemas.

"Näen Robinil praegu suurepärast potentsiaali, Euroopas on ta tublide keskmike seas ja väga distsiplineeritud," kinnitas Bos. "Kõige olulisem tegur on minu silmis sportlase isiklik motivatsioon ja Robinil on see kõrgem kui kellelgi teisel, keda olen juhendanud. Ta on alati esimene, kes mäe peale tuleb ja viimane, kes lahkub, tahab kogu aeg rohkem teha. Treenerina on sellise sportlasega väga tore koos töötada."

Suvel treenis Raimo USA lumelaudurite tippakadeemias, samuti Hollandi sisehallis, aga ka Rootsis ja Austrias õhkpatjadel. Eesootaval hooajal ootavad ees Euroopa karikasarja etapid, osalus juunioride MK-sarjas, samuti juunioride MM, tulevikuplaanides on aga kindlasti olümpia.

"Selle hooaja eesmärgiks on kindlasti palju treenida ja samuti käia teatud võistlustel, näiteks juunioride MK-sarjas ja mõnedel Euroopa karika võistlustel. Praegu Rukal keskendun ma eriti treenimisele, olen siin Premium pargis, kus saan hüppeid harjutada. Keskendun enda hüpete paremaks tegemisele ja tehnika arendamisele ja selle kõrvalt kindlasti harjutan ka reile ja nendel uute trikkide tegemist," rääkis noor lumelaudur.