Vormel-1 maailmas kerkivad pinged Ferrari boksis ja hagu lisasid sündmused sel nädalavahetusel Las Vegases, kus sõitjad Charles Leclerc ja Lewis Hamilton põrkasid omavahel kokku.

Pühapäeval toimunud sõidus puutusid nende masinad kokku, mis põhjustas Hamiltonile pirueti ja Leclercile karistuse. Seejuures eelnevalt olid nad suutnud konkureerida näiteks McLarenitega, kes lõpetasid kahekesi pjedestaalil.

Leclerc sai vahejuhtumi eest kümnesekundilise karistuse, mistõttu lõpetas sõidu kümnendal kohal – kolm kohta Hamiltonist tagapool. See oli juba teine ​​kord viimase kolme etapi jooksul, mil omavaheline intsident rikkus võistlustulemuse.

Seejuures olid sõitjad äsja Brasiilia etapil maha istunud, et tekkinud pingeid maandada – eesmärgiga lahendada Mehhiko etapi esimesel ringil aset leidnud vastasseis, mis maksis neile toona võiduvõimaluse.

Hamilton märkis, et selliseid asju "ei tohiks kunagi juhtuda" ja lisas: "Nüüd peaks küsimus olema suunatud Ferrari võistkonnale." Leclerc sõnas: "Peame lihtsalt korda saama selle, mis hetkel ei toimi."

Meeskonna juhi Frederic Vasseuri sõnul on olukord vastuvõetamatu. "See on lugupidamatus meeskonna ja sponsorite vastu – räägin täpselt sama juttu, mida pärast Mehhiko etappi," lausus ta ajakirjanikele.

"Andsime Charlesile korralduse mitte mööda sõita, sest sellises sõidus pead sa eesolevatest autodest mööduma, muidu teevad teised seda sinust. See tähendab, et pead keskenduma oma sõidule, kuid Charles tegi ilmselgelt vea."

"See kahjustab meeskonda tõsiselt ja on täiesti vastuvõetamatu," jätkas prantslane. "Ausalt öeldes oleme äärmiselt nördinud, sest pärast Mehhiko etappi oli sõnum selge, Brasiilias pidasime maha vestluse ja täna andsime taas korralduse mõelda meeskonnale, kui omavahel võidu sõidate – kuid tulemus on ikkagi selline."

Kaks etappi enne hooaja lõppu on Ferrari konstruktorite arvestuses siiski Mercedese järel üpris kindlalt teisel kohal. Individuaalselt võitlevad aga nii Hamilton kui ka Leclerc hetkel George Russelli (Mercedes) ja Lando Norrisega (McLaren) kolmanda koha pärast.