Kolmanda koha teenis kümne punktiga Tõnu Truusi Malekoolkonna esindus (Sergei Zjukin, Andrei Šiškov, Ilja Haitin ja Roman Sergejev).

Võidukasse koosseisu kuulusid suurmeister Aleksandr Volodin, Dmitri Petrov, Valeri Golubenko ja Vjatšeslav Koop. Teiseks koha sai 11 punktiga Tallinn Chess Academy (Artem Arikov, Konstantin Loy, Deniss Kovaljov, Anton Larin).

Tallinnas Paul Kerese malemajas toimunud kiirmale Eesti klubide meistrivõistlustel tuli esikohale SK Diagonaal, kes korjas tosin punkti 14 võimalikust.

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