Laskesuusatamise MK-sarjas esimese etapi koosseisust välja jäänud Jakob Kulbin ei tee kaasa ka järgmisel nädalal Idres toimuval tugevuselt teise sarja ehk IBU karikavõistlustel avaetapil.

Kulbin oli möödunud nädalavahetusel samuti Idres toimunud koondise katsevõistlusel tavadistantsil eestlastest kümnes ja sprindis alles 16. "Midagi head eriti palju teada ei saanud. Minu jaoks ka natuke üllatav, et nii kehvasti läks, kommenteeris Kulbin ise ERR-ile.

"Paar nädalat tagasi Otepääl, kui trenni tegime, ei olnud midagi nii halba, vaid pigem olin väga heas seisus. Nädal aega tagasi tegime Lillehammeris veel testid, kus tegin ka enda rekordid igas aspektis ja olin üsna ootusärevil. Aga kahjuks viimase nädalaga on nool alla läinud."

Mis võiks selle põhjus olla? "Niimoodi millegi kindla peale ei oska näidata, aga võib-olla üldine väsimus," mõtiskles ta. "Peale testi, kui siia tulime poolteist nädalat tagasi, võib-olla treenisin natuke rohkem ja polnud nii palju lumega harjunud, sellest on keha rohkem väsinud. Üldine väsimus on võib-olla liiga suur."

Kui eelmisel hooajal sõitis Kulbin regulaarselt MK-sarjas, siis nüüd ta Kontiolahtisse ei lähe, aga ei tee kaasa ka samal ajal toimuvatel Idre võistlustel. Eesti laskesuusaliidu teisipäeval avaldatud koondise koosseisus on meestest Frederik Marten Välbe, Daniel Varikov, Jonathan Juudas, Yaroslav Neverov ja Mehis Udam.

Naistest teevad Idres kaasa Johanna Talihärm, Violetta Konopljova, Kretel Kaljumäe, Rosibel Marii Kaldvee ja Kätrin Kärsna.

Hooaja esimesele MK-etapile sõidab neli meest ja neli naist. Naistest valiti välja Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Hanna-Brita Kaasik ning meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Karl Rasmus Tiislär. Rahvuskoondist juhendavad Haavard Gutubö Bogetveit ja Karel Viigipuu.

Mõlemasse koondisesse pääses katsevõistluste tulemuste põhjal kolm meest ja kolm naist. Treenerite valikul sõidavad esimesele MK-etapile üks mees ja üks naine ning esimesele IBU karikasarja etapile kaks meest ja kaks naist.