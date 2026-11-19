Eesti koondis võistleb Rootsis koosseisus Marie Kaldvee, Kerli Laidsalu, Kaidi Elmik, Elisabeth Tammer ja Liisa Turmann. Võistkonda juhendab Tšehhi päritolu treener Jakub Bareš.

MM-kvalifikatsioonile eelnesid Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti koondis võistles suuresti uuenenud koosseisus. Kahe tiitlivõistluse vahele jäi vaid kaks ja pool nädalat, mistõttu keskenduti selle aja jooksul eelkõige võistkonna koostöö tugevdamisele ning EM-il ilmnenud kitsaskohtade parandamisele.

"Euroopa meistrivõistlusteks valmistumine oli meie jaoks eriline, sest ehitasime üles täiesti uut võistkonda, mille enamikule mängijatest oli see esimene suur rahvusvaheline tiitlivõistlus. Kuna EM-i ja MM-kvalifikatsiooniturniiri vahele jäi vaid kaks ja pool nädalat, tegime suurema osa kvalifikatsiooniks vajalikust ettevalmistusest ära juba enne Euroopa meistrivõistlusi," selgitas Bareš.

"Viimastel nädalatel oleme keskendunud eelkõige nende detailide lihvimisele, mis EM-il parandamist vajasid. MM-kvalifikatsioonile läheme vastu tugevama ja kogenuma koosseisuga, mis annab meile väga hea aluse maailmameistrivõistluste koha eest võitlemiseks," lisas Bareš.

Östersundis osalevad 16 naiskonda on jagatud kahte kaheksaliikmelisse alagruppi. Eesti kuulub A-alagruppi koos Austraalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Kasahstani, Mehhiko, Poola ja Hiina Taipeiga. Alagrupis mängivad kõik võistkonnad omavahel läbi.

Turniiri süsteemi kohaselt tagavad mõlema alagrupi kaks paremat naiskonda endale koha poolfinaalis ja ühtlasi pääsme 2027. aasta MM-ile. Veel kaks MM-pääset jagatakse täiendavate kvalifikatsioonimängudega, milles osalevad alagruppide kolmanda ja neljanda koha saavutanud võistkonnad.

Eesti koondise esimene kohtumine toimub laupäeval, 21. novembril kell 11 Kasahstani vastu. Sama päeva õhtul minnakse vastamisi Saksamaaga. Alagrupimängud kestavad 25. novembrini ning otsustavad kohamängud peetakse 25.–26. novembril.