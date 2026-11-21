Kohtumist alustas edukamalt Kiievi meeskond, kes asus juba kolmandal minutil juhtima. Vaid minut hiljem taastas Marek Potšinok tablool viigi, kuid poolteist minutit hiljem viis Kiiev end taas ette. Esimene kolmandik lõppes külaliste 2:1 eduseisus.

Teise kolmandiku alguses kasvatas Kiiev vahe kaheväravaliseks, kuid Panter ei andnud alla. 27. mänguminutil vähendas Niklas Sildre pantrite kaotusseisu üheväravaliseks ning teisele vaheajale mindi Kiievi 3:2 eduseisul.

Kolmandal kolmandikul jätkus tasavägine heitlus ning Panter jõudis viigiväravani neli ja pool minutit enne mängu lõppu, kui täpne oli Maksim Lovkov. Paraku teenisid pantrid neli minutit enne lõpusireeni karistuse, mille Kiievi meeskond ära kasutas ja taas 4:3 juhtima asus.

Panter vahetas 30 sekundit enne mängu lõppu väravavahi kuuenda väljakumängija vastu, kuid seekord ei õnnestunud viigiväravani jõuda. Selle asemel saatis Kiiev litri tühja väravasse ja vormistas lõppseisuks 5:3.

HC Panteri järgmine kohtumine toimub juba kolmapäeval, kui Haabersti jäähallis minnakse vastamisi HS Riga/Dinaburgaga. Mäng algab kell 19.