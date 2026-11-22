Kohtumise esimesel poolajal oli initsiatiiv rohkem Werderi käes ja meeskonnal oli ka üks hea võimalus juhtima asuda, kuid väravateni ei jõutud.

Teisel poolajal aga avas skoori Marco Friedl (55. minutil) ja kahel korral suurendas edu Justin Njinmah (66. ja 70. minutil). Neljanda värava lõi üleminutitel Niclas Füllkrug.

Veel enne Werderi neljandat tabamust oli hea võimalus Hamburgi mängijal Otto Stangel, kelle sooritus aga ebaõnnestus ja Hein likvideeris ohu.

Werder hoiab Saksamaa kõrgliigas kümnest mängust kogutud 18 punktiga kuuendat kohta. Ettepoole jäävas Dortmundi Borussia (24 punkti), Müncheni Bayern (22), Freiburg (22), RB Leipzig (21) ja Leverkuseni Bayer (19). Hamburg on tosina punktiga 12.

Järgmise mängub peab Werder reedel, 27. novembril kodus Mönchengladbachi Borussiaga, kes on hetkel nelja punktiga 18. ehk viimasel kohal.