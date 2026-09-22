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Moskva CSKA ja Dünamo suusatajad saavad neutraalse sportlase staatuse

Spordipoliitika
Aleksandr Bolšunov kuulub Moskva CSKA ridadesse
Aleksandr Bolšunov kuulub Moskva CSKA ridadesse Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Spordipoliitika

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) tegi muudatuse agressorriikide sportlastele kehtestatud piirangutes, eemaldades Venemaa ja Valgevene sõjaväe ja politseiga seotud spordiklubidele määratud keelud.

FIS teatas septembri alguses, et lubab nii Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlustulle naasta nn neutraalsete sportlastena individuaalaladel ning ilma oma riigi sümboolikata. Et taas rahvusvahelistel võistlustel osaleda, peavad agressorriikide sportlased kinnitama oma poliitilist neutraalsust.

Kui varasemalt pole Venemaa ja Valgevene sõjaväe, politsei ning teiste võimuorganitega seotud sportlastele neutraalset staatust antud, siis FIS on otsustanud selle tingimuse eemaldada. Kõige tuntumateks säärasteks spordiklubideks on Venemaa armee spordiklubi Moskva CSKA ning politsei spordiklubi Moskva Dünamo.

CSKA koosseisu kuulub näiteks Venemaa murdmaasuusataja Aleksandr Bolšunov, kes võitis Pekingi taliolümpiamängudel kolm kuldmedalit. Bolšunov üritas ka Milano Cortina taliolümpiamängudele pääseda, aga sellele jäi ette asjaolu, et tegemist on rahvuskaardi kapteniga. Kokku osales Milano Cortina taliolümpial 20 sportlast, 13 Venemaalt ning seitse Valgevenest.

Norra ringhääling NRK kirjutas, et FIS-i uuendatud suunistes tehti veel muudatusi. Märkimisväärselt ei kasuta rahvusvaheline suusaliit sportlaste kohta käivates punktides enam väljendit "sõda Ukrainas", vaid kutsub seda hoopis "sõjaliseks konfliktiks Ukrainas".

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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