Kurlingupaar Kaare - Lill teenis õiguse esindada Eestit segapaaride MM-il

Kurlingu segapaaride MM-valikmängudel said õiguse Eestit esindada Karoliine Kaare ja Harri Lill, kes alistasid kahes mängus Margit Peebo ja Aleksander Andre. Kui esimene mäng lõppes Kaare - Lille 9:7 võiduga, siis teises saavutati kindlam 9:1 üleolek. "Eks ikka ärevust oli ja esimene mäng skoori järgi võib-olla tundub tasavägisem, kui see mängupilt ehk oli, aga jah, oluline oli esimene mäng võita ja võtta see eduseis," sõnas Kaare ERR-ile.

Hiljuti ka Poolas turniiril kolmanda koha saanud segapaari eneseusk on viimaste nädalatega kasvanud, see tagas edu ka koduses konkurentsis. "Eks meid aitas see, et teadsime enne seda nädalavahetust, et tegelikult oleme päris heas mänguvormis. Tegelikult MK-etappidel ka olime päris mitme vastase vastu suurest kaotusseisust välja tulnud, siis väga ei pannud muretsema," märkis Lill.

Maailmameistrivõistlustel on jäänud poolteist kuud. Selle aja jooksul jõutakse kogemusi ammutada veel MK-sarjas ja treeningsaalis. "Meie eesmärk on olnud mängida võimalikult palju, et saada seda mängukogemust ja on olnud turniire, kus meil on olnud väga tugevad vastased. Arvan, et on läinud üle ootuste hästi, oleme saanud väga palju kogemust ja kindlasti on veel palju, milles areneda ja mida õppida. Kindlasti töö jätkub," ütles Kaare.

MM-i konkurents on Lille sõnul aasta-aastalt aina karmim. Segapaar otsib endiselt ka treenerit, esmaspäeval ja teisipäeval on kümmekond intervjuud ees ootamas. "Nimekiri asjadest, mida parandada, on pikk. Mõnes mõttes tore, et nüüd on MM jaanuaris, mitte aprillis, värskus on veel sees ja ei ole vaimset tüdimust mängust. Põhiasi on olla terve, hoida head kommunikatsiooni, arutada veel mõne inimesega, mida saaks parandada kas mentaalse töö osas või siis mõne uue treeneriga, mida taktikaliselt parandada mängus," selgitas Lill.

Segapaaride MM peetakse jaanuari alguses Soomes.