Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba ja tema koduklubi Kouvola KooKoo teenisid Soome kõrgliigas hooaja neljanda võidu, kui alistasid lisaajal Oulu Kärpät.

Kodupubliku ees mänginud KooKoo läks neljandaks minutiks juhtima 2:0, seejuures andis Eesti koondise kapten teisele tabamusele väravasöödu. Eduseis kadus aga teise kolmandiku alguses, kui Kärpät kiirelt kaks väravat viskas. Mõlemad meeskonnad jõudsid sel perioodil veel ühe tabamuseni ja lisasid otsustaval kolmandikul veel ühe värava, kuid normaalajal võiduväravat ei sündinudki.

Lisaperiood ei kestnud aga kaua, sest KooKoo jõudis juba 18 sekundiga viienda väravani, vormistades sellega 5:4 (2:0 ,1:3, 1:1, 1:0) võidu. Rooba andis ka sellele tabamusele söödu.

Eestlane lõpetas kohtumise kahe resultatiivsuspunktiga, kaks väravasöötu jagas ka ungarlane Vilmos Gallo. Nii Veeti Miettinen kui ka Kim Nousiainen said kirja ühe värava ja ühe söödu.

KooKoo jaoks oli see alles hooaja neljas võit, 23 mänguvooruga on klubi teeninud ainult 12 punkti ja liigatabelis ollakse kindlalt viimasel kohal. Lähim konkurent, Helsingi Jokerit (20 p), on kaheksa punkti kaugusel.