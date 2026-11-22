22-aastane Petrõkina alustas Helsingi GP-etappi rabedavõitu lühikavaga, mille eest kogus 69,08 punkti. Emotsionaalses vabakavas näitas ta aga taset, kui sai 144,98 punkti ning saavutas sellega kokkuvõttes 214,06 punkti ja teise koha.

"Lühikava oli minu jaoks raskem kui vabakava. Kui tegin selle lõpuni, mõtlesin, et tegin juba vabakava ära. Olin nii emotsionaalselt väsinud lõpupoosis," meenutas ta võistlust. "Vabakava läks lihtsamalt, proovisin ennast juba hommikul ette valmistada. Et pea hakkaks töötama, et ma ei annaks alla, teeks liigutused ja hüpped lõpuni. Väike viga oli, samamoodi nagu Kanadas, piruetis siiamaani ei oska ringe lugeda!"

"Muidugi olen väga õnnelik, GP-finaali saamine oli suur-suur unistus. Rääkisin sellest hooaja alguses. Minu jaoks oli see raskem kui Euroopa meistrivõistluste võit."

Petrõkina, tema treener Svetlana Varnavskaja ning koreograaf Alina Boyko ootasid vabakava tulemusi pingsalt ja kui teine koht ning pilet GP-finaali sai kindlaks, pääsesid Petrõkina pisarad valla. "Olin nii õnnelik, et sain hakkama. Vaatamata sellele, mis juhtub, kui pea on valmis, siis oled ise ka valmis," ütles ta.

Petrõkinast sai laupäeval küll esimene Eesti iluuisutaja, kes GP-finaali koha taganud, aga vaid loetud tunnid hiljem võitis Mihhail Selevko meeste üksiksõidus etapi ja kindlustas samuti koha finaaletapil. "Siiamaani on uskumatu, et sain Grand Prix' finaali. Teist päeva räägime Mišaga, et saime Grand Prix' finaali, saad aru? Usun, et kui lähme sinna, ikka mõtleme, kas see on tõsi," ütles Petrõkina.

Kahekordse Euroopa meistri võistluse tegi keerulisemaks asjaolu, et ta kukkus mõned päevad enne võistlust treeningul ja tegi oma vasakule käele liiga. "Emotsionaalne treening oli ja alati, kui emotsiooni on liiga palju, peab ennast maha rahustama. Ma ei suutnud sel päeval rahuneda," rääkis Petrõkina. "Kukkusin ja käsi siiamaani valutab. Pärast võistlust valutab isegi rohkem, võistluse ajal on adrenaliin ja sellega ei tunne valu. Praegu pean sellega natuke tegelema, lähen arsti juurde ja teeme võib-olla mõned protseduurid."

"Trennis ei liikunud käsi üldse ja mõtlesin, et nüüd on kõik ja ei lähegi võistlusele. Tegime röntgeni, midagi hullu, luumurdu ei olnud. Loodan, et paraneb kiiresti. Käsi ei ole jalg," lisas ta.

Lühikavas häiris valu teda rohkem, kuid vabakavas ei jõudnud selle peale mõeldagi. "Vabakavas ei tundnud üldse valu. Olin nii keskendunud, tahtsin näidata et ma veel oskan uisutada. Tahtsin pärast lühikavad need punktid ikkagi kätte saada," sõnas Petrõkina. "Kartsin, et midagi tõsist juhtus. Võib-olla sellepärast kaotasin vajaliku emotsiooni lühikavas, aga vabakavas sain positiivse emotsiooni."

Helsingisse oli rännanud ohtralt eestlasi ja nende valju toetust oli jääl tunda. "Kui läksin kuueminutilisele soojendusele, juba tundsin, kuidas kõik toetavad mind. Kui sõitsin kava ja tegin teise kaskaadi ära, ma ei kuulnud muusikat, sest kõik plaksutasid ja karjusid! See oli nii soe tunne. Helsingi on nii lähedal, Eestist tuli palju inimesi ja lippe oli nii palju," sõnas Petrõkina.

GP-finaaletapp toimub 10. detsembril Hiinas Chogqingis. "Kõik kõige tugevamad saavad kokku ja ma olen üks nendest. Pean kõvasti tööd tegema!" lõpetas kahekordne Euroopa meister. "Panin endale eesmärgi, et tahan hooaega hästi alustada. Kui paned eesmärgi, nii lähebki!"