Marquez vajas pühapäevases sõidus kohta üheksa seas. Kuigi ta startis teiselt kohalt, sõitis hispaanlane ettevaatlikult ja lõpetas rahuldaval kaheksandal positsioonil.

Sõidu võitis itaallane Marco Bezzecchi – kes oli hooaja ühes momendil Marquezist koguni 102 punktiga ees –, pjedestaali ülejäänud kohad hõivasid tema meeskonnakaaslane Aprilia meeskonnast, Jorge Martin, ning Raul Fernandez (Trackhouse).

Marquezile tähendas finišeerimine aga karjääri kaheksandat maailmameistritiitlit kõrgeimas klassis. Sellega tõusis ta ühele pulgale Itaalia legendi Giacomo Agostiniga. Rohkem pole kellelgi.

"Peame olema rõõmsad. Tean, et tähistame siin ajaloolist hetke. Tean, kui palju ma olen kannatanud," sõnas emotsionaalne Marquez, kes pidi hooaja keskel läbima kaks operatsiooni. "Tean, et hooaja keskel uskusid fännid minusse rohkem kui mina ise. Minu lähedased uskusid minusse rohkem kui mina ise. Kuid ma jätkasin pingutamist ja andsin endast parima."

"Ütlesin juba eelmisel aastal, et see on MM-sari, kus olen iseendaga täielikus kooskõlas. See tiitel on pühendatud kõigile fännidele, kes on minusse uskunud alates 2020. aastast kuni tänaseni. Seega aitäh teile kõigile – see on teile kõigile."

Marquez võinuks tiitli kindlustada juba laupäeval sprindis, kuid ta kukkus eelviimasel ringil. Erinevalt laupäevast, mil taevas oli pilves ja rajal sadas kohati vihma, toimus pühapäevane 25 ringi pikkune võidusõit säravas päikesepaistes.

MM-sarjas jääb sõita veel vaid üks etapp - novembri viimasel nädalavahetusel kogunetakse Valencias.